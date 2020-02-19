Активисты ОНФ в Коми добились включения десятков участков убитых дорог в планы ремонта в регионе

Свыше 30 участков разбитых дорог в Республике Коми, отмеченных на интерактивном ресурсе проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», вошли в планы ремонта на 2020 г., еще порядка 50 участков запланировано отремонтировать в 2021–2024 гг. Об этом по итогам встречи с представителями регионального отделения ОНФ сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко.

С интерактивного ресурса ОНФ в планы ремонта вошла дорожная инфраструктура в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Печоре, Инте, Ухте, Сосногорске, Микуни, Сыктывдинском, Прилузском, Троицко-Печорском, Корткеросском, Койгородском и Усть-Куломском районах.

Активисты ОНФ в Коми в качестве примера отметили, что долго добиваются ремонта убитой дороги, которая ведет к сельскому поселению «Митрофан-Дикост» в Троицко-Печорском районе.

«Эта дорога является школьным маршрутом. Наши дети ездили по ней, чтобы учиться в интернате поселка Якша. По этой дороге два раза в неделю ходил рейсовый автобус. С 1 января 2017 года автобусное движение по этому маршруту остановлено. Состояние дороги является первопричиной отказа автотранспортного предприятия от выполнения данных рейсов. Глубина ям там уже достигает местами 20 сантиметров, а ширина – до 1,5 метра. В некоторых местах уже просто нет асфальта», – ранее пожаловались жители.

Глава Минстроя проинформировал общественников о том, что данный объект включен в проект капитального ремонта на 2021 г., для этого предусмотрено выделение 80,3 млн руб.

Больше всех дорог, отмеченных на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», планируется отремонтировать в Сыктывкаре – свыше 40 улиц и участков в период с 2020 по 2024 г. Сюда вошли и улицы, которые будут капитально отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в этом году. Это Покровский бульвар, улицы Маркова, Лесозаводская, Юхнина, Свободы и Ленина.

«Для Народного фронта важно соблюдение взятых обязательств по срокам и качеству выполнения работ. Масштабы ремонта расширяются, поэтому общественники будут усиливать и мониторинговую работу в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Важнейшая задача для всех – чтобы выделяемые бюджетные средства были освоены, чтобы была реальная отдача, в том числе в снижении травматизма и смертности на дорогах. Ведь качество дорог – это и их безопасность», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.