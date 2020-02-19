ОНФ выступил за единый подход к расчету производительности труда в регионах

На экспертном совещании в Общероссийском народном фронте руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин выступил за унификацию подхода к расчету производительности труда. Без этого будет невозможно получить реальную картину по данному показателю в регионах и оценить эффективность национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Это предложение войдет в специальный доклад ОНФ о фактической реализации нацпроекта.

Сейчас имеются различия между расчетом производительности труда на предприятиях – участниках нацпроекта (приказ Минэкономразвития России №748 с изменениями от 15 октября 2019 г.) и при оценке эффективности деятельности губернаторов (методика утверждена постановлением правительства РФ №915).

Показатель предприятий – участников нацпроекта считается как изменение произведенной добавленной стоимости к среднегодовой численности работников. При этом в добавленную стоимость входят как операционная прибыль, субсидии, расходы на вознаграждение работников, так и сумма налогов и сборов, расходы на амортизацию, изменение стоимости активов, доходы от реализации основных средств. В этом случае изменение в производительности труда оценивается достаточно точно.

Для определения эффективности региональной власти показатель рассчитывается по старой методике Росстата, когда индекс производства товаров и услуг относится к изменению отработанного времени в этих отраслях на территории региона. Это весьма усредненный показатель.

Таким образом, получаемый показатель в зависимости от методики может значительно отличаться. Поэтому, даже несмотря на имеющиеся проблемы с получением данных от предприятий, в ближайшее время необходимо привести методологию расчета производительности труда к единой основе.

Напомним, что в соответствии с поручением президента России, лидера ОНФ Владимира Путина Народный фронт проводит мониторинг выполнения «майского указа», в том числе по реализации национальных проектов.