Эксперты ОНФ: изменения в патентной системе налогообложения положительно повлияют на развитие фермерства

Эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» заявили, что изменения в патентной системе налогообложения положительно повлияют на развитие фермерства. Ожидается, что, перейдя на патентную систему, мелкие сельхозпроизводители будут сдавать меньше отчетности.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в порядок применения патентной системы налогообложения (ПСН). Теперь фермеры смогут оформлять патент. Перейти на ПСН смогут люди, занимающиеся животноводством и растениеводством.

Известные условия для подключения следующие – нужно иметь не более 15 наемных работников, а доход не должен превышать 60 млн руб. в год. Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев, подав заявление в налоговую. Патент заменяет уплату НДФЛ и НДС. Принцип расчета его стоимости основан на потенциально возможном годовом доходе ИП (он определяется по каждому виду деятельности, разрешенному для применения ПСН). Налоговая ставка составляет 6%.

«Фермерам будут интересны патенты, но при условии упрощенного получения. В частности, они будут полезны тем, кто начинает свою деятельность или имеет опыт до пяти лет», – считает председатель ленинградского регионального отделения Российского союза сельской молодежи (РССМ), координатор проекта «Село. Территория развития» в Ленинградской области фермер Михаил Коновалов.

По его словам, он готов воспользоваться данной системой налогообложения, но при оплате патента по фактической прибыли, а не планируемой, или по фиксированной стоимости.

«Данное нововведение полезно и интересно как фермерам, так и государству, – говорит председатель тверского регионального отделения РССМ, координатор проекта «Село. Территория развития» в Тверской области и фермер Алексей Трофимов. – Большинство фермеров и я в том числе перейдем на патентную основу».

По его словам, некоторые личные подсобные хозяйства (ЛПХ) не оформляют крестьянские (фермерские) хозяйства из-за боязни отчетности.

«Патент придаст уверенности в том, чтобы развиваться дальше по закону, не скрывая лишних доходов. Государство получит значительно больше средств в казну от данного введения. Если сейчас многие хозяйства занижают прибыли и выводят свой баланс в ноль или минус и государство получает по налогам ноль, то с помощью патента пойдет реальная прибавка в бюджет», – заключил Трофимов.

Позитивную динамику предсказывает и председатель рязанского регионального отделения РССМ и активист проекта «Село. Территория развития» Владимир Барышников: «Патент поможет малым фермерским хозяйствам сократить расходы на бухучет и налоговую отчетность и простимулирует аграриев зарегистрировать полноценное фермерское хозяйство, что в свою очередь откроет для них возможности для получения господдержки».

Как фермер Барышников также рассматривает возможность перехода на ПСН. Он добавил, что главным аргументом при выборе системы налогообложения станут критерии, по которым будет производиться расчет патента и его окончательная стоимость.