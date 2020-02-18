Более 750 школьных маршрутов: эксперты ОНФ составили дорожные карты для устранения опасных участков

Эксперты Общероссийского народного фронта во время горячей линии в «Российской газете» подвели итоги проекта ОНФ «Дорога в школу», рассказали об опасных участках и как можно обезопасить детей. В октябре-ноябре 2019 г. общественники проинспектировали более 1,8 тыс. маршрутов около 495 школ в 85 субъектах РФ. Из всех проверенных маршрутов более 750 (42%) представляют потенциальную опасность для школьников.

«Все эти дороги одинаково опасны для детей. Но у каждой – свои недостатки. За годы нашей работы со школьными дорогами мы определили несколько основных проблем. На первом месте – недостаточное или неисправное освещение. На втором – отсутствие тротуаров и дорожек. На третьем – опасные пешеходные переходы через автомобильную или железную дорогу. На четвертом месте – опасные здания (гаражи, заброшенные стройки и прочее). И на пятом месте – опасные условия пути, например открытые канализационные люки», – сказал руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

На основе составленных экспертами ОНФ совместно с органами власти дорожных карт в первом полугодии 2020 г. запланированы работы по обустройству освещения на 191 участке вблизи образовательных учреждений, установка оборудования 88 пешеходных переходов, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на 82 участках дорог, установка 75 светофоров, ремонт и установка пешеходных ограждений на 72 участках, предупреждающих дорожных знаков на 57 участках и другие работы.

По словам Васильева, проблемы с безопасностью дорог, по которым дети добираются в школы, в основном связаны с недостатками дорожной инфраструктуры, однако на ее обустройство у местных властей зачастую не хватает финансирования. Для решения этой проблемы можно привлечь деньги, которые поступили в региональные и муниципальные бюджеты от дорожных штрафов с камер фотовидеофиксации.

«В нашу работу по безопасным дорогам в школу вовлечены все контролирующие органы, в том числе правоохранительные, а также образования. Я, например, когда выхожу в рейды по Красноярску, сразу беру с собой тех, от кого зависит решение вопроса», – сказал член регионального штаба ОНФ в Красноярском крае, депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

Он считает, что необходимо расширить и возможности региональных органов власти, например, при распределении средств из региональных дорожных фондов. Следует установить приоритет финансирования для дорог и благоустройства территории вблизи школ и других учебных заведений в муниципальных образованиях.

«А на муниципальном уровне следует ужесточить ответственность за качество проведения работ у школ, создание необходимой инфраструктуры в соответствии с национальными стандартами. По всей цепочке надо выстроить такую систему ответственности: от родителей, учителей, власти до самих школьников», – сказал Швыткин.

Приглашенные эксперты из регионов ответили на вопросы горячей линии, рассказали о необходимых мерах по повышению безопасности ежедневных маршрутов школьников. Также эксперты заверили, что региональные отделения ОНФ оперативно подключатся к работе с органами власти для устранения недостатков, на которые пожаловались граждане в ходе горячей линии.

Напомним, что по итогам проведения мониторинга «Дорога в школу» и сформированных предложений органам местного самоуправления в октябре 2019 г. – январе 2020 г. было оперативно исправлено освещение на 35 участках дорог по пути в образовательные учреждения, установлены предупреждающие знаки на 30 участках, установлены и отремонтированы пешеходные ограждения на 24 участках, к 24 потенциально опасным объектам ограничен доступ, также закрыты люки, установлены искусственные неровности для снижения скорости автомобилей, нанесена дорожная разметка и оборудованы пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами.