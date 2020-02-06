Активисты ОНФ в Коми призвали власти усилить контроль за очисткой крыш от наледи и снега

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой ликвидировать снег и наледь на кровлях домов. Кроме того, общественники призвали Службу Коми строительного, жилищного и технического надзора взять на контроль ситуацию с крышами по всему региону.

«Каждый год в нашей северной республике наступает опасная пора, когда управляющие организации тянут с очисткой крыш домов от снега и наледи. В прошлом году по обращению ОНФ в Коми были привлечены к административной ответственности несколько обслуживающих компаний в Сыктывкаре. Но проблема с качественным обслуживанием домов и своевременной очисткой крыш настолько серьезная, что контролировать вопрос необходимо постоянно», — считает член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Многие управляющие компании формально относятся к очистке крыш и обеспечению безопасности граждан. В ходе рейдов общественники установили, что на большом количестве домов круглогодично висят таблички «Осторожно! Сход снега!». Во многих случаях этим борьба с опасными крышами и ограничивается, отметили активисты Народного фронта.

В Сыктывкаре они зафиксировали десятки домов, с крыш которых свисают опасные сосульки и наледь. Между тем вдоль этих зданий пролегает путь детей в школы и детские сады. По итогам рейда общественники направили в администрацию Сыктывкара обращение с просьбой принять срочные меры к управляющим организациям, которые обслуживают дома № 11а, 13а, 17а, 19а, 21а и 23а по улице Катаева, № 198, 212 и 214 по улице Карла Маркса, № 63 и 67 по улице Орджоникидзе, № 26 по улице Юхнина, № 44 по улице Оплеснина и № 65 по улице 28 Невельской Дивизии. По словам активистов, это далеко не полный перечень домов с неочищенными крышами.

Общественники также обратились в Службу Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора с просьбой взять ситуацию на контроль на территории всего региона. Они напомнили, что скоро начнутся оттепели и покрытые льдом крыши станут еще большей угрозой для жизни и здоровья граждан.

Кроме того, активисты ОНФ решили помочь бюджетному учреждению – детскому дому № 3 в Сыктывкаре. Снег на крыше учреждения там не представляет опасности, но общественники организовали субботник, чтобы в оттепель кровля не дала течь. Провести доброе дело помогли общественные партнеры из компании «Эверест», специализирующейся на высотных работах. Сотрудники детского дома поблагодарили Народный фронт и сотрудников компании за помощь.