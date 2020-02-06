ОНФ представил топ-10 самых дорогих автомобилей для муниципальных учреждений

Активисты ОНФ проанализировали закупки автомобилей, проведенные в 2019 г. муниципальными образованиями страны, и составили топ-10 самых дорогих автомобилей для муниципальных учреждений. Об этом на пресс-конференции рассказал координатор Бюро расследований ОНФ по Приволжскому федеральному округу Вадим Нуждин.

С самого начала деятельности Бюро расследований ОНФ (ранее – проект ОНФ «За честные закупки») занимается мониторингом закупок роскоши. В новый топ-10 закупок дорогих автомобилей, составленный по итогам 2019 г., попали тендеры на сумму 28,9 млн руб.

«После выхода нескольких «индексов расточительности» в 2015 году активисты ОНФ предложили законодательно ограничить стоимость автомобилей, которые могут закупаться органами власти. С 2016 года в стране действует постановление о нормировании, регулирующее предельную стоимость закупок автомобилей. Согласно документу, автомобиль стоимостью до 2,5 миллиона разрешен федеральному министру. Регионы разрабатывали свои документы о нормировании, которые не должны были противоречить федеральным нормам. Однако некоторые руководители небольших муниципалитетов считают, что они, как и министры, будут передвигаться на автомобилях за 2,5 миллиона рублей, а то и дороже», – рассказал Нуждин.

Первую строчку рейтинга заняло МКУ «Административно-хозяйственный комплекс» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Учреждение закупило два легковых автомобиля Ford Eхplorer за 3 млн руб. каждый.

На втором месте оказалась администрация муниципального района Кинельский Самарской области. Активисты обнаружили закупку на поставку легкового автомобиля стоимостью 2,8 млн руб. для нужд МБ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства».

«Мы оперативно обратились к заказчику и в конструктивном диалоге нам удалось убедить их, что покупка за счет налогоплательщиков Toyota RAV4 Prestige Safety не будет способствовать эффективности. Представители власти должны демонстрировать ответственный подход к работе, а не любовь к роскоши. Чиновники прислушались к нашим доводам и отменили закупку», – рассказал Нуждин.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по имущественным и земельным отношениям Вилюйского улуса (район)» Республики Саха (Якутия) оказалось на третьем месте. Учреждение планировало приобрести два автомобиля Toyota Camry Executive Safety для администрации муниципального района по 2,6 млн руб. каждый. Контракт был расторгнут через три дня без оплаты.

На четвертом месте рейтинга – Сахалинская область. МКУ «Централизованная бухгалтерия города Курильска» приобрела два Mitsubishi Pajero Sport по 2,6 млн руб. каждый. На пятом – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки Ставропольского края, который приобрел Toyota Camry за 2,5 млн руб.

Также в рейтинг попали МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и хозяйственно-техническое обеспечение» Воронежской области, администрация Мелеузовского муниципального района Республики Башкортостан, управление муниципальным имуществом и земельными отношениями МО «Балаганский район» Иркутской области, администрация МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области, МКУ горда Нягань «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Все заказчики закупают автомобили дороже 2,46 млн руб.

«Лучшим средством от аппетита чиновников к роскоши остается общественный контроль и законодательные ограничения. Институт нормирования должен стать действенным инструментом повышения эффективности трат. Пока для представителей власти в муниципалитетах основной ценностью является собственный комфорт, средства бюджета утекают мимо улучшения качества жизни населения. Мы обратимся к заказчикам с просьбой обосновать необходимость подобных трат. А также обратим внимание регионов на необходимость привести нормирование закупок автомобилей в соответствие с федеральными нормами, так как некоторые заказчики, попавшие в рейтинг, позволяют себе автомобили, по стоимости превосходящие транспорт федеральных министров», – отметил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.