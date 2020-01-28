Волонтеры проекта ОНФ «Равные возможности – детям» проведут выездные мастер-классы по ездовому спорту для детей с ОВЗ

Волонтер проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Майя Лузянина проведет серию выездных бесплатных мастер-классов по адаптивному спорту в Перми, Екатеринбурге, Омске и Вологде. Она поделится методикой своей уникальной программы, помогающей детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) добиваться спортивных успехов и даже начать говорить.

Первый семинар и практическое занятие по адаптивному ездовому спорту пройдет 30 января в Тотьме Вологодской области. В Перми волонтеры проведут встречу 5 февраля, в Екатеринбурге – 6 февраля, а завершится серия мастер-классов 7 февраля в Омске. Участники мероприятий смогут познакомиться с особенностями технологии, а дети – попробовать себя в ездовом спорте и просто пообщаться с собаками. Воспитанники кружка «Лучший друг», которым руководит Лузянина, также примут участие в этапе Кубка мира по ездовому спорту «Русский север», который пройдет в Вологодской области с 31 января по 2 февраля. В прошлом году в этих соревнованиях участвовали спортсмены из девяти регионов России, а также из Эстонии, Белоруссии и Чехии.

«Эти мероприятия позволят распространить реально работающую технологию, которая имеет оздоровительный эффект. Благодаря этой программе дети с нарушениями опорно-двигательной системы, с ментальными особенностями получают возможность социализироваться. За время работы адаптивного кружка ездового спорта все дети с диагнозом «аутизм» научились говорить. Многие ребята участвуют в спортивных мероприятиях наравне со здоровыми детьми. Двое участников кружка даже выполнили разряд по ездовому спорту по нормативам для детей без ограничений здоровья», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Лузянина планирует обучить как можно больше желающих работать по методике, чтобы они могли внедрить ее в своих городах.

«Один в поле не воин. Я сама могу работать всего с одной-двумя группами детей. Это 20 человек – очень мало. А если каждый питомник ездовых собак возьмет по группе? Но это ведь невозможно без специальных знаний. Поэтому я решила, что раз эта методика принесла нам хорошие результаты, то надо дать возможность заниматься и другим ребятам. Так мы сможем создать возможность детям и их родителям гордиться своими большими достижениями», – пояснила Лузянина.

Кружок адаптивного спорта «Лучший друг» в 2018 г. победил в конкурсе программ образовательного волонтерства в номинации «Прорыв года». Сейчас в программе задействованы 24 собаки и 70 человек, помогающих кружку на добровольной основе. Лузянина также открыла приют для собак, где дети с ограниченными возможностями здоровья под руководством волонтеров учатся ухаживать за питомцами. По ее технологии уже с апреля 2020 г. начнется подготовка спортивных тренеров в Кемеровском государственном университете. Курс можно будет пройти в дистанционном формате.

«Сейчас у некоторых ребят с ОВЗ все еще нет возможности посещать организации допобразования. В 2018 году четверо из десяти родителей отмечали, что их ребенок не занимается в кружках и секциях, потому что нет профессиональных педагогов, готовых работать с особенными учениками. Волонтеры проекта ОНФ «Равные возможности – детям» доказывают своим примером, что уникальные результативные методики работы рождаются и в добровольческой среде, благодаря чему у девочек и мальчиков с особенностями развития появляется шанс реализовать себя», – заключила Духанина.