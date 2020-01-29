Пожаловаться на некачественное благоустройство можно будет через приложение «ОНФ. Помощь»

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в 2020 г. будет работать по обращениям, поступившим через приложение «ОНФ. Помощь». Об этом активистам в регионах на селекторном совещании сообщила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Светлана Калинина. Она передала коллегам благодарность от Министерства строительства и ЖКХ России за помощь в мониторинге реализации мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» и инициировала обсуждение основных реперных точек и региональных направлений работы Центра в наступившем году.

«Нас, активистов, экспертов, контролирующих благоустройство, уже более 10,5 тысячи в ОНФ. Но и работы предстоит много, поэтому мы рады новым товарищам. Действовать будем вместе с проектами ОНФ «За честные закупки» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», чтобы подходить к вопросам благоустройства комплексно. Будем учить муниципалитеты планировать и содержать городскую среду грамотно, с учетом мнения населения, осваивая федеральные средства рационально, привлекая частных инвесторов», – обратилась к координаторам центров мониторинга благоустройства городской среды в регионах Калинина.

Свои предложения и планы на 2020 г. представили региональные координаторы. Сергей Аверьяскин из Новосибирска предложил активистам проверить функционирование, содержание и коммерциализацию общественных пространств, благоустроенных за счет федерального бюджета. В самом Новосибирске получилось так, что благоустроенный по федеральной программе парк стал платным, вырученные средства поступают частной компании. Елена Зайцева с Сахалина рассказала, как ОНФ борется за то, чтобы при благоустройстве учитывалось мнение граждан. В регионе с этим плохо, как и с муниципальными общественными комиссиями, – на весь Сахалин создана лишь одна. О сложных взаимоотношениях с местными властями говорил и Андрей Белоглазов из Хабаровска.

Но общественники поделились и хорошими практиками. Сергей Соловьев из Тюмени рассказал об эффективности реализации программ по формированию комфортной городской среды через ТОСы. Ильдар Нуртдинов из Башкортостана привел пример взаимодействия администрации Уфы и управляющей компании, которые при поддержке ОНФ создали на депрессивной территории на окраине города общественное пространство «Фактура». В 2019 г. там было проведено 436 мероприятий, в которых участвовало более 107 тыс. человек.