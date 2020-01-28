Эксперты ОНФ дали рекомендации для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией

Представители Общероссийского народного фронта дали рекомендации гражданам для предотвращения заражения новым коронавирусом – инфекцией, вызывающей тяжелое воспаление легких. Эксперты ОНФ уверены, что россиянам пока что стоит отказаться от поездок в Китай, избегать контакта с людьми, имеющими проявления простудных заболеваний, а при появлении первых признаков недомогания обращаться за медицинской помощью.

Для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией необходимо воздержаться от поездок в Китай, особенно в близлежащие территории города Ухань, а при планировании зарубежных поездок – заблаговременно выяснить эпидемиологическую ситуацию в стране, рекомендовала эксперт тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение», руководитель проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене здравоохранения» Ирина Солдатова.

«В настоящее время, по данным официальных источников, в России лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено. Однако на приграничных с Россией территориях Китая выявлено семь случаев заболевания новым коронавирусом, один из которых – летальный. Заболевание не имеет специфических симптомов, а основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой, контактный», – рассказала Солдатова.

По ее словам, для защиты от коронавирусной инфекции необходимо соблюдать минимальные меры предосторожности: избегать контакта с людьми, имеющими проявления простудных заболеваний, чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства, избегать мест массового скопления людей, при необходимости использовать защитные маски, проводить проветривание и влажную уборку в помещении, в котором находитесь длительное время, не допускать переохлаждения организма, использовать в пищу только термически обработанные продукты, пить только бутилированную воду.

«Самое главное – при появлении первых признаков недомогания обращайтесь за медицинской помощью в лечебные учреждения. Не допускайте самолечения!» – подчеркнула Солдатова.

Она добавила, что в России принимаются исчерпывающие меры для обеспечения безопасности населения, а также имеются все необходимое оборудование и средства диагностики при возникновении угрозы появления и распространения коронавирусной инфекции.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев также уверен, что причин для паники нет.

«Человечество каждый год сталкивается с какими-то новыми вирусами. Однако далеко не все случаи заканчиваются летальным исходом. Так что в этой ситуации много панических настроений, может быть, даже искусственно подогреваемых. Между тем, если все наши службы, ответственные за профилактику, будут работать, засучив рукава, у нас есть время и возможности, чтобы создать дополнительные меры защиты, в том числе вакцину. В эту работу уже включились все наши научно-исследовательские организации. Нужно не поддаваться паническим настроениям и помнить о профилактике. В том числе стоит использовать специальные маски. Не стоит забывать о соблюдении режима труда и отдыха, не переутомляться», – подчеркнул Дорофеев.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль в своих рекомендациях оказался краток: «Успокойтесь. И предохраняйтесь».