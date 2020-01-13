Поход в ТАЙГУ с рыбалкой / Собака ВОРУЕТ удочки / Глухозимье дает о себе знать

Термос Арктика — https://clck.ru/LVh9A

Друзья всем привет. Вот и очередной раз мы выбрались в тайгу. Поход получился довольно интересный. С нами была собака которая так и наровила украсть удочки. Рыбалка все таки удалась. Улов был не большой Но на то она и рыбалка. Тайга нас встретила не без приключений. На таежной реке сильно выдавило воду из за обильны снегопадов. Ну и глухозимье дало о себе знать. Поход получился отличный. Да и зимняя рыбалка она такая. Не всегда приходится рассчитывать на улов. Когда возвращались назад хотели забрать собаку себе. Но у нас дома уже живет собака. Оставили его на предприятии где он жил. А на природе все же лучше чем сидеть дома. Выбирайтесь в походы, на зимнюю рыбалку Да и просто на свежий воздух.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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