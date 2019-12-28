Последняя РЫБАЛКА в 2019 / Поход в ТАЙГУ за ХАРИУСОМ

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Друзья всем привет. Мы очередной раз выбрались на таежную реку за хариусом. Не смотря на резкую смену погоды нам все таки удалось добыть рыбы.Получился своеобразный поход по таежной реке. Мы перемещались по реке по нескольким плесам. брали с собой подводную камеру. но со съемкой что то пошло не так. Была перезаписана флешка и нужные файлы не сохранились. хотели так же всех зрителей поздравить с наступающим новым годом. новые рыбалки уже начнутся в 2020 году.Так что оставайтесь с нами и все увидите. а мы вам постараемся показать еще не одну зимнюю рыбалка на хариуса.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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