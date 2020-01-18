Удачная РЫБАЛКА на ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ / КЛЕВАЛО так, ЧТО мы остались без ОБЕДА!!! / И снова КОНКУРС!!!

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Друзья всем привет. Наконец то нам удалось выбраться на лесное озеро. До данного озера не так просто просто добраться около 50 км на машине а дальнейший путь лежит на снегоходе. Пока мы ехали до лесного озера мы попытались заснять красоты тайги. В данный период тайга завораживает своими пейзажами.Добравшись до лесного озера мы попали просто на шикарный клев рыбы. Рыба клевала как из пулемета. У нас даже не было времени что бы пообедать. На данном лесном озере водится такая рыба как плотва, окунь, щука и иногда попадается язь.Так же мы пробовали ловить окуня на зимнюю блесну. но ожидаемого результата это нам не принесло. Установили несколько жерлиц на щуку. Тайга в эту поездку нас встретила шикарной погодой. а озеро одарило хорошим уловом. кто любит зимнюю рыбалку думаю останутся в восторге от данного ролика.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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