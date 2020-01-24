РЫБАЛКА на ТАЕЖНОМ ОЗЕРЕ / ВЕДРО ПЛОТВЫ за 3 часа / КОНКУРС

Спальный мешок Зимняя романтика — https://goo.gl/8qHkGC Промокод на скидку 500 рублей Алексей Остапчук.

Мужской жилет вольфрам — https://goo.gl/8qHkGC Промокод на скидку 500 рублей Алексей Остапчук.

Термос Арктика — https://clck.ru/LVh9A

Друзья всем привет. По вашим просьбам мы снова выбрались на таежное озеро за плотвой. Как всегда мы хорошо поймали плотвы. Рыбалка получилась шикарная. Сначала таежное озере не хотело давать рыбы.Но прикорма сделала свое дело. Собрала хорошу стаю плотвы под лунками. и зимняя рыбалка получилась просто шикарная. Так же постарались для вас снять нашу природу и немного дороги как мы добирались на снегоходе. В данном таежном озере водятся такие виды рыб как щука, окунь, плотва, язь. И практически в любую погоду на таежном озере ловится рыба. Постараемся организовать еще несколько выездов на данное таежное озеро. А вы все это увидите в наших роликах.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577