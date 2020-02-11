Такого КЛЕВА я не ОЖИДАЛ!!! / РЫБАЛКА В ФЕВРАЛЕ на ТАЕЖНОЙ речке / ХАРИУС рвет леску

Друзья всем привет. Хоть на дворе и февраль, и все говорят глухозимье. Но мы решили выбраться на рыбалку, Кто давно на канале должен сразу узнать нашу любиму таежную речку. Да той таежной реке зимой ловится только хариус. Такого шикарного клева в феврале я не ожидал. В этот раз зимняя рыбалка удалась. Нам повезло и с погодой, и с клевом рыбы. Жалко что самая крупная особь хариуса порвала леску. Но мы не капельки не расстроились так как рыба продолжала клевать до самого вечера. Пришлось сделать огромное количество лунок что бы найти рыбу. Клев рыбы был наплывами. Таежная река за наши труды одарила нас рыбой. в ближайшие дни мы снова поедем на данную таежную реку и будем продолжать искать и ловить хариуса. Хариус особенно зимой любит ноги. и что бы найти хариуса зимой нужно постоянно перемещаться бурить лунки в новых местах. Смотрите наши рыбалки и все сами увидите.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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