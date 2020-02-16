СКОЛЬКО можно ПОЙМАТЬ РЫБЫ если сделать 100 ЛУНОК / РЫБАЛКА на ТАЕЖНОЙ реке в ФЕВРАЛЕ

Друзья всем привет. Вот и очередной раз мы выбрались на таежную реку за хариусом. За рыбалку на данной таежной реке пришлось пробурить в районе 100 лунок. Таежная река никак не хотела нам давать рыбу. Но благодаря приложенным усилиям хариус был найден.Мы старались как можно больше снять материала но съемка в этот день никак не давалась.То рыба отказывалась клевать, то камеры сели. Бывают такие дни. Так что если что то не так не судите строго.Пришлось потратить много сил и энергии что бы найти рыбу. Так что рыбалка дело такое не всегда идет все по плану. Еще немного времени осталось подождать и должно начаться движение рыбы. Весна сделает свое дело. Так что надеемся что нам будет что показать. а мы желаем вам нхнч на ваших водоемах. А мы надеемся что покажем вам шикарную рыбалку на таежных реках и печоре. А кто рыбачит на таежных реках тот знает что хариус любит ноги.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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