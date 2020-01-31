Народный фронт запускает сбор обращений по ведущим к ФАПам дорогам

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» запускает мониторинг и сбор обращений по качеству дорог, ведущих к фельдшерско-акушерским пунктам. Общественники призывают пользователей отмечать плохие участки. По всем полученным обращениям будут направлены запросы главам регионов для того, чтобы они решили выявленные проблемы.

Доступность медицинской помощи невозможна без обустройства подъездных дорог к ФАПам, особенно тех, которые находятся в отдаленных районах нашей страны.

«Нужно, чтобы люди отмечали состояние именно тех дорог, которые ведут к ФАПам, чтобы власти обратили на них внимание и сделали доступными. Потому что очень важно, сколько времени потратит машина скорой помощи, пока едет от деревни к ФАПу», – отметил главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Николай Мельков.

Дороги можно отмечать через сайт www.dorogi-onf.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться и отметить нужный участок на карте, прикрепить фотографии и добавить описание. В описании важно не забыть использовать слово «ФАП» – по нему будет происходить поиск обращений для формирования перечня первоочередных участков к ремонту.

Дорогу можно добавить и с помощью мобильного приложения «Убитые дороги», в описании также необходимо указать слово «ФАП». После выполнения всех шагов и прохождения модерации обращение появится на сайте.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play

Обращение можно подать и через e-mail: help@dorogi-onf.ru

Эксперты также сняли видеоинструкцию по добавлению дороги.

Напомним, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил о значимости ФАПов для оказания реальной помощи людям. Он попросил Народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов.