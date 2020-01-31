Не просто проверки: мониторинг общественного транспорта «Молодежки ОНФ» решает проблемы на местах

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» продолжают мониторинг общественного транспорта в 76 регионах страны. Он стартовал 4 января 2020 г. Параллельно общественники проводят опросы жителей. Чек-лист из 17 вопросов под хештегом #Вмаршрутке размещен в социальных сетях. Вместе с тем анкетирование проходит и в режиме офлайн на остановках общественного транспорта. На сегодняшний день опрошены 2,5 тыс. пассажиров.

Мониторинг «Молодежки ОНФ» уже приносит первые результаты. Так, в республике Татарстан к общественникам обратились студенты из Набережных Челнов. Ежедневно они ездят в университет в Елабугу. Трудности возникли с возвращением домой. Последний автобус из Елабуги в Набережные Челны уходил в 17:00, но занятия заканчиваются в 18:30. Жителям приходилось добираться на такси и попутках, что дорого и небезопасно. Студенты попросили «Молодежку ОНФ» помочь перенести последний рейс на более позднее время.

«Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Татарстан обратилась в региональное министерство транспорта. И проблему быстро удалось решить. Теперь последний автобус по маршруту Елабуга – Набережные Челны отправляется в 18:30 и позже. Студенты возвращаются домой вовремя и в безопасности», – сказал участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Алмаз Тагиров.

Порядка 47,8% опрошенных жалуются на большой интервал движения – более 20 минут.

А в Петропавловске-Камчатском участники «Молодежки ОНФ» проверили состояние разворотной площадки на Комсомольской площади. Поводом послужили многочисленные просьбы и обращения жителей краевой столицы. Отсюда отправляются пригородные рейсы в ближайшие населенные пункты – Чапаевку, Заозерный, Дальний. Рядом крупные микрорайоны. Часто людям приходится ждать маршрутку в течение часа.

Люди вынуждены просить продавцов магазина, чтобы они пускали их хоть немного согреться в ожидании транспорта. По статусу здесь нет автостанции, но фактически работает диспетчерская, большой поток пассажиров. Площадку не расчищают от снега и наледи, нет теплого здания, даже присесть на лавочки невозможно – они грязные, рассказали жители Петропавловска-Камчатского.

«Рейд «Молодежки ОНФ» проходил совместно с журналистами ГТРК «Камчатка». После выхода сюжета в теленовостях губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провел выездное совещание на разворотной площадке. Городские власти заверили губернатора и жителей, что уже в сентябре 2020 года площадка будет отремонтирована», – рассказал участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Александр Бессонов.

Мониторинг в Камчатском крае показал, что людей беспокоит изношенность подвижного состава. В некоторых автобусах – копоть на потолке, чувствуется запах выхлопных газов.

Почти 40% опрошенных жителей российских регионов недовольны работой «частников». Люди пишут, что общественный транспорт в Рязани с молчаливого согласия администрации отдан на откуп коммерческим перевозчикам. Водители-частники часто нарушают правила: так, на маршруте №17 автобус не заезжает в парковочный карман на остановке, занимая одну полосу движения на время высадки/посадки. А на остановке у торгового центра «Шереметьевский» пассажиров высаживают, не доезжая до остановки, говорят жители Рязани.

Рейды «Молодежки ОНФ» пройдут в 85 регионах страны и продлятся до марта 2020 г.