Активисты ОНФ в Коми призвали власти привлечь к ответственности нерадивую управляющую компанию в Сыктывкаре

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» в Республике Коми призвали власти привлечь к ответственности нерадивую управляющую компанию (УК), обслуживающую дома по адресам: Кутузова, 16, и Карла Маркса, 204, в Сыктывкаре. Компания с 2017 г. так и не провела текущий ремонт кровель и не устранила последствия протечек в квартирах и подъездах домов.

Жители домов более трех лет добивались от управляющей компании устранения протечек кровель и ремонта пострадавших помещений. Но никаких мер не принималось. В сентябре 2019 г. люди обратились за помощью в ОНФ.

На основании обращения общественников Госжилинспекция по городу Сыктывкару провела проверку, подтвердила нарушения и предписала устранить протечку кровель в домах, сделать ремонт в пострадавших квартирах и подъездах до декабря 2019 г. Однако новый рейд активистов Народного фронта показал, что работы так и не были проведены. Жители опасаются, что весной их снова будет затапливать и ситуация ухудшится.

Многоквартирные дома по улицам Кутузова, 16, и Карла Маркса, 204, – это старые деревяные двухэтажные строения, при этом они не являются аварийными. По словам экспертов ОНФ в Коми, практика показывает, что управляющие организации неохотно обслуживают такие дома, медлят с устранением в них текущих недостатков, в том числе не проводят косметический ремонт. В то же время именно такие дома требуют повышенного внимания, незамедлительного устранения неполадок, в том числе потому, что задержка приводит к еще большему их износу.

«В очередной раз убедились, что управляющие организации плохо относятся к обслуживанию таких проблемных жилых домов. Компаниям выгодно взять под свое крыло новые строения, чтобы получать от граждан деньги и при этом фактически мало что делать – ведь объекты новые и не требуют повышенного внимания и более тщательного облуживания. Считаем, что такую ситуацию необходимо менять. Если компания взялась за управление домом, то в полной мере должна нести ответственность и вовремя устранять все недостатки в рамках своих обязательств вне зависимости от того, старый это дом или новый», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в регионе Валентина Анфилатова.

Общественники обратились в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару с просьбой привлечь управляющую организацию к ответственности и взять устранение недостатков в домах на особый контроль.

«В случае дальнейшего неисполнения компанией своих обязательств считаем необходимым рассмотреть вопрос о мерах прокурорского реагирования и отзыве лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами. Активисты ОНФ в Коми в дальнейшем проведут новые рейды и посмотрят, что изменилось», – сообщила Анфилатова.