Стыдно за такой поступок: Моисеев раскритиковал главу Чувашии за шутку над пожарным

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев осудил поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева во время торжественного вручения пожарным ключей от техники.

В СМИ попало видео, где Игнатьев торжественно вручает ключи от новых спецмашин сотрудникам МЧС. Стоя перед пожарным, Игнатьев поднял руку с ключами настолько высоко, что сотруднику пришлось за ними подпрыгивать.

Моисеев отметил, что подобные вручения, как правило, являются праздником для сотрудников МЧС.

«Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни. Это поступок не от большого ума. Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений», – подчеркнул Моисеев.