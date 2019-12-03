Путин подписал закон об уточнении запрета на демонстрацию нацистской символики, в котором учтены предложения ОНФ

Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подписал закон, уточняющий запрет на демонстрацию нацистской символики. Согласно документу, экстремизмом не будет являться использование подобной атрибутики при условии осуждения нацизма. Эксперты ОНФ не раз заявляли о том, что нужно предусмотреть исключения из общего запрета на демонстрацию такой символики, а также направляли в Госдуму свои законодательные предложения.

Документ вносит поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь экстремизмом не будет считаться публичный показ нацисткой символики или атрибутики в произведениях искусства, науки, а также в информационных, учебных и просветительских целях, но при условии, что нацизм и экстремизм осуждаются, нет признаков их пропаганды или оправдания.

Напомним, российское законодательство запрещает любое использование нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. За ее публичную демонстрацию статья 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает для граждан штраф до 2 тыс. руб. или административный арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тыс. руб. Под этот запрет попадали документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебные пособия и другие материалы, содержащие свастику в описании военных событий.

В ОНФ давно обратили внимание на эту проблему, ее неоднократно поднимали журналисты во время медиафорумов Народного фронта. Они говорили, что в стране растет число случаев, когда людей привлекают к административной ответственности за публикацию фотографий двора своего дома в период немецкой оккупации, Парада Победы 1945 г. на Красной площади или даже раритетных карикатур на фашистов только потому, что на этих картинках присутствует свастика.

Так, в 2017 г. к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ было привлечено 1 665 человек (прирост на 35% по сравнению с 2015 г.), из которых 92% были оштрафованы и еще 8% получили наказание в виде административного ареста.

В ноябре 2018 г. эксперты ОНФ сформулировали свои законодательные предложения по данной проблеме и направили их в комитет Госдумы по культуре. В конце прошлого года группа депутатов внесла документ на рассмотрение нижней палаты парламента.