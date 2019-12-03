Кастюкевич: Даркнет — это мышеловка, в которую попадают дети, испытывая дефицит внимания и общения в обычной жизни

В Государственной думе РФ 2 декабря состоялись слушания на тему: «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: Чем грозит даркнет». Мероприятие призвано выработать комплексные предложения по выполнению поручений президента, связанных с принятием мер по пресечению пропаганды наркотиков в сети.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, а также представители МВД, Генеральной прокуратуры, Роскомнадзора.

Открывая заседание Епифанова подчеркнула необходимость открытого признания деструктивного статуса даркнета и развития полярных ему сценариев: «Анонимная файлообменная сеть, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде, — даркнет — представляет собой глобальную угрозу человечеству».

Кастюкевич рассказал, что зачастую молодые люди идут в даркнет из-за любопытства: «Все новое вызывает интерес. Однако лишь единицы задумываются о том, насколько это опасно. Необходимо разными способами доносить до молодежи, что все что они делают в интернете (и не важно публично или в закрытом формате) оставляет след. Закрытые форумы и чаты становятся площадками для распространения деструктивного контента, а также запрещенных в России террористических и экстремистских организаций. «Запрещенка» не воздух свободы, как понимают это подростки и студенты, а эффективный инструмент манипуляции для неокрепших умов. Попросту мышеловка, в которую попадают дети, испытывая дефицит внимания и общения оффлайн».

О том, что с интернет-пространством нужно работать говорил и Малькевич. Он предложил обратиться к международному опыту и эффективным результатам введения ответственности для информационных посредников. Он рассказал, что подобный закон уже действует в странах Евросоюза, в частности, в Германии.