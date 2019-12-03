Эксперты ОНФ: Потенциал негосударственного сектора дополнительного образования реализован не полностью

Негосударственный сектор, индивидуальные педагоги и образовательные волонтеры являются важным ресурсом развития сферы дополнительного образования детей. Об этом в ходе конференции «Негосударственный сектор дополнительного образования детей: потенциал, перспективы и барьеры развития» сообщила эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям», директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

По оценкам экспертов проекта, доля платных услуг в дополнительном образовании неуклонно увеличивается: с 2017 г. этот показатель вырос с 41,5 до 62%. При этом охват детей кружками и секциями практически не меняется – вне системы дополнительного образования и содержательного досуга находятся 22% детей. Такие данные получены в ходе опроса ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования», проведенного в первом квартале 2019 г. среди 2,7 тыс. родителей из 84 регионов.

Количество финансовых средств, выделяемых родителями на дополнительное образование детей, зависит от материального благополучия семьи. В малообеспеченных семьях средняя стоимость одного кружка в месяц составляет 1 851 руб., в семье с достатком ниже среднего – 1 974 руб. А родители со средним достатком и считающие себя обеспеченными платят за занятия по 2 354 и 3 130 руб. в месяц соответственно. Чем ниже доход семьи, тем чаще родители выбирают платные занятия по причине отсутствия в радиусе доступности бесплатных (в 54% случаях это главный мотив для малообеспеченных семей, а в 32% – для обеспеченных). В свою очередь, чем лучше материальное благосостояние семьи, тем чаще выбор платных кружков делается по причине отсутствия интереса ребенка к бесплатным занятиям (14% родителей с низким достатком и 27% обеспеченных родителей).

Именной сертификат, наполненный бюджетными деньгами, позволяет большему числу детей заниматься в негосударственных организациях. Сегодня система персонифицированного финансирования дополнительного образования реализуется в 42 регионах России. Как показывают опросы родителей, 27% из них отнесли бы сертификат в частную организацию, 24% – частному преподавателю. При этом в ряде регионов по-прежнему есть барьеры для входа частных организаций в систему персонифицированного финансирования, часть из которых создается искусственно.

«В дополнительном образовании есть зоны, в которых наиболее очевидна нехватка финансовых, материальных и кадровых ресурсов. Это образование детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Спектр их возможностей резко сужается ввиду отсутствия денежных средств, нехватки уникальных методик адаптации и социализации. Именно в этих зонах возникает значительное число волонтерских инициатив», – добавила Половкова.

Она отметила, что в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» волонтерские инициативы действуют для самых разных категорий детей. При этом многие добровольцы ведут уникальные образовательные программы. Так, активист ОНФ из Свердловской области Михаил Сыропятов руководит инклюзивным кружком «Робототехника». Его занятия на равных со здоровыми детьми посещают ребята с аутизмом, инвалидностью и другими ограничениями здоровья. А волонтер Майя Лузянина из Кемеровской области реализует программу «Лучший друг». Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями учатся взаимодействовать с обученными ездовыми собаками и катаются на собачьих упряжках. Это благотворно сказывается как на физическом, так и на эмоциональном здоровье детей. Многие становятся участниками гонок на собачьих упряжках вместе с ребятами без ограничений здоровья.

Особое внимание Половкова обратила на необходимость поддержки добровольцев. Она напомнила, что ОНФ второй год подряд проводит Всероссийский конкурс программ образовательного волонтерства. Победители и призеры конкурса получают денежные призы, реализовать которые можно на улучшение условий реализации своей образовательной программы.