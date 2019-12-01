Активисты ОНФ в Коми в рамках проекта «Профстажировки 2.0» приняли участие в акции «Ночь в Лесном» в Сыктывкаре

Представители Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках акции «Дни в профессии» проекта «Профстажировки 2.0» приняли участие в профориентационном мероприятии «Ночь в Лесном» в Сыктывкарском лесном институте (СЛИ). Активисты ОНФ провели на мероприятии мастер-класс по изготовлению своими руками экологичных сувениров и фоторамок.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что «Профстажировки 2.0», который Народный фронт реализует совместно с АНО «Россия — страна возможностей» — это новый механизм взаимодействия студентов, образовательных организаций и работодателей. Механизм задействует студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. Для этого создана интерактивная платформа профстажировки.рф, где работодатели размещают кейсы с конкурсными заданиями, а студенты выполняют их. Два раза в год подводятся итоги конкурса, победители получают приглашения на практики и стажировки.

«На акции «Ночь в Лесном» представители Народного фронта и команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали о проекте «Профстажировки 2.0» и пригласили молодых людей – участников мероприятия зарегистрироваться на платформе профстажировки.рф, выбрать кейс для решения опубликованных задач и начать реализовывать себя, свои творческие и профессиональные возможности», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

На «Ночи в Лесном» активисты ОНФ в Коми – представители движения «Серебряные волонтеры» организовали отдельный мастер-класс по изготовлению своими руками экологичных сувениров и фоторамок с использованием отходов бумажного и древесного производства.

На мероприятие в СЛИ пришли не только студенты, но также школьники и студенты ссузов Сыктывкара. Участникам показали лаборатории института и познакомили с технологиями, которые напрямую связанны с реальным производством. Школьников особенно поразило то, как на их глазах изготовили натуральную бумагу из сырого древесного материала. Ребята сами смогли принять участие в этом процессе.

Участники смогли познакомиться с одним из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в мире — «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс». Благодаря технологиям дополнительной реальности гости «Ночи в Лесном» смогли виртуально побывать на предприятии.

В ходе акции ребята также смогли попробовать изготовить своими руками мебель, научились составлять ландшафтные композиции и узнали о многом другом.

Участники познакомились с работой лабораторий «Инновационные технологии мебельной и деревообрабатывающей промышленности», «Биоэнергетика – рациональное использование древесины», «Бумага и картон», «Механика и электроника современных лесозаготовительных машин», «Лесоведенье и лесоводство. Экология и охрана ненарушенных лесов», «Ландшафтная, строительная мастерская».

«Профориентационная акция «Ночь в Лесном» с участием работодателей показала, что в регионе есть перспективный кадровый потенциал, хорошая образовательная база и предприятия, где молодые люди после окончания учебы могут себя реализовать. Проект «Профстажировки 2.0» направлен на это. Общественники продолжат его развивать», — подчеркнула Иванова.