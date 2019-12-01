Активисты ОНФ в Коми добиваются установки предупреждающих знаков «Фотовидеофиксация» на дорогах Сыктывкара

Эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми и сотрудники муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» провели совместный рейд по установке предупреждающих дорожных знаков перед мобильными постами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Сыктывкаре. Общественники с 2016 г. поднимают в регионе вопрос о необходимости установки таких знаков.

Опрос активистов ОНФ в Коми в соцсетях показал, что 95% водителей выступают за предупреждающие знаки перед всеми постами контроля, так как именно в этом суть профилактики нарушений ПДД. Общественники много раз направляли предложения муниципальным властям и профильным региональным ведомствам по установке предупреждающих знаков перед всеми постами фотовидеофиксации – и стационарными, и мобильными. Долгое время реакция отсутствовала.

Наконец сейчас в регионе начали происходить положительные изменения в этом вопросе. Так, в ходе совместного рейда представители Народного фронта в Коми зафиксировали, что сотрудники «Дорожного хозяйства» установили два предупреждающих знака на улице Колхозной в Сыктывкаре, где работает мобильный пост фотовидеофиксации. Аппаратура установлена в антивандальном ящике, который прикреплен к столбу освещения.

Мастер муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» Никита Попов сообщил, что в ноябре и декабре 2019 г. предупреждающие знаки в административном центре Республики Коми будут установлены на всех участках, где есть стационарные и мобильные посты автоматической фиксации ПДД.

Положительные изменения в вопросе информирования водителей о постах фотовидеофиксации последовали и со стороны государственного казенного учреждения Республики Коми «Безопасный город», которое на своем сайте опубликовало карту мест установки комплексов фотовидеофиксации (стационарных и мобильных), а также пунктов весогабаритного контроля и стационарных рубежей контроля по всему региону.

«В то же время необходимо отметить, что решение проблемы сдвинулось только после того, как президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поднял в 2019 году этот вопрос на Государственном совете, заявив, что камеры на дорогах должны работать не на штрафы, а для профилактики нарушений, для снижения аварийности и сохранения жизни людей», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Общественники сообщили, что в конце 2019 г. проведут дополнительные рейды по всем постам фотовидеофиксации в Сыктывкаре и проконтролируют надлежащую установку предупреждающих знаков.