Юлия Оглоблина: «Инкубатор сельских инициатив» стал инновационной платформой для комплексного развития российских сёл

Завершает свою работу проект Российского союза сельской молодежи (РССМ) «Инкубатор сельских инициатив». Его целью стало создание, обучение и сопровождение команд развития сельских населенных пунктов. Конкурс на участие в проекте прошли 10 команд из разных уголков России. Под руководством профессионального тьютора и менторов они разрабатывали и реализовывали проекты комплексного развития своих родных территорий. Председатель РССМ, член Центрального штаба ОНФ и зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию АПК и сельских территорий Юлия Оглоблина рассказала о проделанной командами работе и планах их работы в следующем году.

Как стартовал проект и чем была обусловлена его популярность?

В ноябре 2018 года Российский союз сельской молодежи стал победителем конкурса Фонда президентских грантов по направлению «Развитие институтов гражданского общества». Мы были рады, что наша инициатива была поддержана на федеральном уровне и мы получили возможность на практике опробовать наш подход к развитию сельских территорий. На конкурс команд развития – первый этап реализации проекта – за месяц поступило около 200 заявок из 60 регионов страны. Честно признаться, такого количества мы не ожидали. Вот тогда мы поняли, что проект актуален и востребован, что сельские жители действительно готовы учиться, создавать команды и активно участвовать в развитии своих населенных пунктов, превращать их в современные и красивые территории.

Как проходил отбор команд для участия в проекте?

В состав экспертной комиссии вошли представители Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты РФ и Российского союза сельской молодежи. В командах нам важно было видеть серьезное отношение и желание развивать потенциал своей территории. Также мы учитывали составы команд, чтобы те включали в себя и молодых инициативных людей, и представителей администрации, местного бизнес-сообщества, работников сельских социальных объектов.

Каким образом проходило обучение команд проекта?

Мы несколько раз собирали наши команды в Москве на стратегические сессии и установочные семинары, определяли их флагманские ресурсы, ставили задачи. Важнейшие среди них – это развитие гражданской активности, вовлечение местных жителей в развитие своих населенных пунктов. Это улучшение социальной инфраструктуры – так как многие сегодня покидают села именно по причине отсутствия элементарных школ и больниц. Также это работа с бизнесом для привлечения инвестиций на сельские территории. Наша работа показала, что всё это реально и возможно. Помимо этого, шла непрерывная дистанционная работа через личные консультации и вебинары для команд по интересующим их темам. А еще при каждом случае представители РССМ посещали села команд развития и проводили консультации на местах, общались с представителями местной власти и жителями.

На развитие каких сфер общества направлены проекты?

Наши участники разработали уникальные коммерческие, инфраструктурные и социальные проекты по разным направлениям – производство бутилированной воды из артезианской скважины, создание виноградарского парка, открытие кооператива с образовательной площадкой и коворкингом. Также команды развивают туристический потенциал своих земель – организуют фестивали, неповторимые туристические тропы, планируют строительство спорткомплексов для сельчан и гостей. Мы не зацикливались на проектах по развитию сельского хозяйства, так как понимаем, что будущее российского села во многом зависит и от несельскохозяйственных видов занятости. Поэтому целью всех проектов стало развитие инфраструктуры и организация рабочих мест на селе независимо от направления.

Команды развития уже приступили к реализации своих проектов? Какие результаты можно отметить?

Да, например, наши активисты из села Зудилово Первомайского района Алтайского края подготовили скважину для производства бутилированный воды, заложили облепиховые сады для производства морсов и запустили животноводческий комплекс. Краснодарская команда из станицы Натухаевской создаёт образовательный и туристический кластер «Виноградорский парк» – они уже подписали соглашение о сотрудничестве с болгарским селом Казашко и оформили земельный участок. Команда из Ростовской области уже провела фестиваль экологического туризма «Ольховые колки» в Уляшкинском сельском поселении, который собрал более тысячи гостей. Кстати, их проект поддержало Агентство по развитию туризма Ростовской области – вместе они формируют рабочую группу по развитию туризма в районе, чтобы привлечь туроператоров региона. А команда из рязанского села Путятино планирует провести военно-исторический фестиваль «Битва на реке Шиш», параллельно они работают над брендом села – образом «Забавы Путятишны». Этот образ, кстати, уже вошел в число четырех отобранных символов проекта «Рязань – новогодняя столица России 2020».

Проект «Инкубатор сельских инициатив» завершается, но работа с командами развития продолжится?

Определенно. Идея по созданию и обучению команд развития на местах нашла отражение в проекте «Село. Территория развития». Одна из задач этого проекта – вовлечение местных жителей в развитие своих населенных пунктов, что как раз продемонстрировал «Инкубатор сельских инициатив». В рамках проекта команды в 10 пилотных селах также проходят обучение и формируют бизнес-проекты развития своих сёл, которые мы помогаем встраивать в госпрограммы и конкурсы для получения грантовой поддержки. Поэтому мы продолжим работу с командами развития, а по итогам разработаем модель комплексного развития сельского населенного пункта и учебно-методический материал с практическими примерами. До конца 2020 года эта практика будет распространена на тысячи сёл нашей страны. В этом мы видим нашу главную задачу – показать, что есть реальный механизм, как сделать из умирающей деревни перспективную и современную территорию, где будет комфортно жить и работать.