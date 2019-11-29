ОНФ запустил опрос о платных услугах в государственных медучреждениях

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» запустили опрос «О платных услугах, предоставляемых в государственных учреждениях здравоохранения в рамках оказания медицинской помощи». Пройти опрос можно по ссылке. Он продлится до 19 декабря 2019 г.

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь в соответствии с программой государственных гарантий, а также на получение платных медицинских услуг.

Сейчас пациентов нередко перенаправляют из бесплатного сегмента в платную медицину. Исследованию этой проблемы и посвящен опрос ОНФ. Планируется выявить причины перехода к платным услугам, обоснованность доплат в государственных учреждениях здравоохранения и возможность граждан доплачивать за дополнительные медицинские услуги.