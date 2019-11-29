Эксперты ОНФ: Создание федеральной схемы обращения с отходами должно решить проблемы качества региональных схем

Эксперты Общероссийского народного фронта обратили внимание на необходимость повышения качества не только создаваемой федеральной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), но и электронных моделей территориальных схем.

Информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой впервые станет официальной и публичной, пишет «Коммерсант». Это следует из проекта содержания федеральной схемы обращения с отходами, которую до 31 марта 2020 г. должна разработать госкомпания «Российский экологический оператор».

«Подготовка федеральной схемы и ее электронной модели – важнейшая часть организационной работы в ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Считаем, что для гражданина важна не схема в бумажном виде, а ее общедоступная электронная модель, содержащая полную информацию об обращении с отходами. Поэтому нужно проанализировать опыт создания электронных моделей территориальных схем, чтобы избежать таких сложностей в будущем», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки Народного фронта «Экология» Елена Цунаева.

Эксперты ОНФ проанализировали публикации, касающиеся территориальных схем обращения с ТКО. Проведенное в августе 2019 г. исследование показало, что опубликовано всего 37 электронных территориальных схем, при этом часто выявлялись их недостатки. Так, детальная проработка маршрутов передвижения отходов присутствовала только в десяти схемах, данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обращения с отходами есть лишь в 16 схемах, а сведения о действующем тарифе регионального оператора приведены всего в трех электронных схемах.

При изучении опыта создания территориальных схем эксперты ОНФ выявили формальный подход некоторых операторов к размещению документации в интернете, которая представлялась в виде сканов бумажных документов. Законодательство же требует наличия электронной модели схемы, которую некоторые операторы просто не создали. Важно не допустить эту проблему при создании федеральной схемы, более детально проработать этот вопрос сразу на нормативном уровне.

Кроме этого, эксперты ОНФ считают, что необходимо учитывать взаимосвязь территориальных и федеральной схем. При создании федеральной схемы будут неизбежно использоваться данные с территориального уровня, поэтому следует обеспечить их синхронизацию. Если не проработать вопросы общей стандартизации схем, то усилия по их созданию могут оказаться бесполезными.

«Полагаю, что существующий опыт общественного обсуждения территориальных схем стоит распространить и на уровень федеральной схемы, чтобы люди, в первую очередь, общественные активисты и экологические организации, могли дать свою оценку понятности, доступности и интерактивности федеральной схемы и ее электронной модели еще на этапе их разработки», – добавила Цунаева.