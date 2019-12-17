ОНФ видит риски в льготной ипотеке для владельцев квартир в аварийных домах

Идея расселять аварийные дома за счет ипотеки, несмотря на кажущуюся выгоду льготных условий, скорее приведет к росту закредитованности населения, считают эксперты ОНФ.

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки, а первый взнос, согласно законопроекту, оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Ставка для переселенцев не должна превышать 3% годовых, пишут «Известия».

«Во-первых, ОНФ не поддерживает законодательные инициативы, которые не подкреплены реальностью, свидетельствующей об актуальности изменений, – прокомментировала предложение член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. – Правильно будет, если подобному предложению предшествует социологическое исследование. То есть депутат – автор законопроекта мог провести опрос хотя бы по своему округу, региону о готовности людей брать займы на приобретение жилья, а потом возвращать их».

Депутатский корпус должен знать мнение населения, а также материальное положение людей, проживающих в аварийных домах, уверена она. Большинство жильцов еле сводят концы с концами, и ипотека приведет только к тому, что бремя их финансовых обязательств возрастет до критического уровня.

Эксперты ОНФ считают, что проблему расселения людей из аварийного жилья необходимо решать созданием новых программ. Также следует поддержать застройщиков, готовых участвовать в инвестпроектах, связанных с расселением. Например, рассмотреть возможность снижения для них налоговой нагрузки, процентов на средства, взятые на строительство домов для переселенцев. Там, где бизнес не пришел, по мнению экспертов ОНФ, власти должны помогать гражданам путем предоставления значительной субсидии и беспроцентных заемных средств на приобретение жилья.

«Кроме того, все программы, связанные с жильем, – не только расселения, но и детей-сирот, улучшения условий проживания инвалидов, многодетных семей и другие – необходимо передать в ведение Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя. Потому что программ у нас несколько, но они реализуются несинхронно, общего понимания картины нет, соответственно, максимально эффективно направлять государственные средства на них тоже не получается», – подчеркнула Калинина.