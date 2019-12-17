Путин поручил Минздраву перейти на электронный документооборот – с таким предложением ранее выступил ОНФ

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 31 октября 2019 г. в Калининградской области, поручил Минздраву обеспечить поэтапный переход с бумажной документации на электронную при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем. С таким предложением ранее выступил эксперт ОНФ, генеральный директор Национального центра проблем инвалидности, президент Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии Александр Лысенко.

Он напомнил, что на встрече с общественными организациями, которая состоялась непосредственно перед заседанием президиума Госсовета, обратился к президенту с просьбой поручить органам исполнительной власти внедрить электронный документооборот в информационных системах медорганизаций или региональных информационных системах в сфере здравоохранения для передачи в учреждения медико-социальной экспертизы направлений граждан в электронной форме. На этапе проработки поручения было решено распространить это предложение на всю систему здравоохранения.

«Поручение президента характеризует устремление нашего государства все шире внедрять цифровые технологии в здравоохранении. Первоначально речь шла только о направлении граждан на медико-социальную экспертизу. В условиях географической удаленности учреждений медико-социальной экспертизы от места жительства граждан и медицинских организаций обмен информацией на бумажных носителях создает массу проблем для инвалидов и родителей детей-инвалидов», – сказал Лысенко.

По итогам предыдущей встречи с общественными организациями 5 декабря 2017 г. президент поручил правительству в целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан внести соответствующие изменения в приоритетный проект «Электронное здравоохранение», напомнил он.

«ОНФ осуществлял контроль исполнения данного поручения. Внесенные Минздравом изменения установили срок введения межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций и учреждений медико-социальной экспертизы – 2022 год. Однако в соответствии с недавно принятым решением правительства уже сегодня медицинские организации могут формировать направления граждан на медико-социальную экспертизу в форме электронного документа. Президент установил срок исполнения нового поручения – 15 апреля 2020 года», – рассказал Лысенко.

Президент поручил при переходе на электронный документооборот предусмотреть снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчетности, добавил он.

«Хочется верить, что повсеместное внедрение электронного документооборота в здравоохранении, в том числе при направлении граждан на медико-социальную экспертизу, будет осуществляться более быстрыми темпами. Важно, чтобы люди, включая инвалидов, почувствовали на себе преимущества внедрения цифровых технологий в здравоохранении», – заключил Лысенко.