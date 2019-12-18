Эксперты ОНФ призвали пересмотреть устаревшие требования ГОСТов, которые препятствуют обеспечению системы безопасности на дорогах

В ОНФ прошел круглый стол, посвященный лучшим практикам по повышению безопасности дорожного движения, выявленным в ходе проведения Дорожной инспекции. В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также госучреждений. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подчеркнули, что для обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах необходимо пересмотреть устаревшие требования ГОСТов, поскольку они не позволяют применять многие современные технологии.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев напомнил, что во время Дорожной инспекции, стартовавшей в апреле нынешнего года, ее участники посетили 55 субъектов РФ, 56 городов и в итоге проехали 60 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значения. Помимо претензий к качеству дорожного покрытия одна из главных проблем – отсутствие или ненадлежащее качество разметки. «Только в 25 процентах городов она соответствовала требованиям ГОСТа, в остальных городах деньги на это расходовались неэффективно», – подчеркнул Васильев.

Прежде всего, чиновники крайне редко проверяют, насколько разметка видна в темноте, некоторые из них даже не знают о существовании ретрорефлектометра, который позволяет определить светоотражающие характеристики разметки. В результате именно плохое качество дорожной разметки – одна из распространенных причин ДТП. «Чтобы эту ситуацию исправить, разметка должна быть видна и днем, и ночью, и зимой, и летом», – отметил Васильев.

Главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Николай Мельков рассказал о применении такой практики, как установка мини-кольца на перекрестке. Она была применена в Перми, после чего аварийность на участке значительно снизилась. Аналогичному примеру последовали и в Вологде, где население сначала выступило против этой инициативы, но спустя некоторое время все оценили ее эффективность.

Также Мельков рассказал об успешности применения тросового ограждения в Швеции, которое используется даже на двухполосных дорогах и не позволяет водителям выезжать на встречную полосу. Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить скорость в городах до 50 км/ч, и постепенно России необходимо прийти к этому, добавил Мельков.

Эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов напомнил о том, что обеспечивать безопасность на дорогах могли бы островки безопасности и искусственные неровности, совмещенные с пешеходными переходами.

Однако наблюдается недостаточная практика использования различных искусственных препятствий для снижения скоростного потока, указал Васильев. «Ее распространению мешают ГОСТы. Между тем существует ряд мероприятий, которые не укладываются в требования ГОСТов, зато вполне соответствуют требованиям логики. Здесь важно изменить ГОСТы, поскольку мы работаем в рамках старой системы», – считает Васильев.

Пока что водители чаще всего вынуждены снижать скорость лишь из-за плохого качества дорог. Так, Цопов рассказал, что по итогам Дорожной инспекции ОНФ был составлен рейтинг городов, и, например, в Чебоксарах аварийность выросла, хотя город и занимает хорошие позиции по качеству дорог. Но автомобилисты теперь разгоняются на новых дорогах, превышают скорость, тем самым создавая аварийную ситуацию. В Ярославле, напротив, дороги получили низкую отметку прежде всего из-за обнаруженных больших ям. Зато по аварийности ситуация там значительно лучше, ведь на таких дорогах у водителей не возникает желания разогнаться. Это не говорит о том, что дороги теперь ремонтировать не нужно – необходимо их проектировать так, чтобы у водителей не возникало желание на них разгоняться, а для этого нужно применять методы успокоения трафика.

С результатами наблюдения экспертов ОНФ согласился и замруководителя Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД), начальник ситуационного центра Александр Евсин, который призвал менять подход к организации дорожного движения. Он напомнил, что в ГИБДД считают – чем меньше для водителя препятствий, тем меньше будет аварий. Однако это справедливо только для скоростных магистралей. А то, что хорошо для магистралей, не работает в городе. Там, напротив, дороги нужно строить так, чтобы водитель при превышении скорости чувствовал дискомфорт и вынужден был замедляться.

Кроме того, Васильев отметил, что треть погибших в результате ДТП за прошлый год – это пешеходы. Поэтому также важно уделить внимание лучшим практикам в этой зоне.

Начальник отдела организации и безопасности дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ» Анатолий Рыбин также добавил, что в нашей стране только за год погибают около 5 тыс. пешеходов. Одним из способов решения проблемы он считает использование предупредительных светофоров T.7 на мало освещенных и неосвещенных дорогах. Его мигающий сигнал в темноте позволяет водителю заранее увидеть приближение к переходу и снизить скорость. Аналогичную функцию выполняют и воздушные «зебры», освещающие пешеходный переход в темное время суток. Кроме того, Рыбин рассказал об «умном» пешеходном переходе, который предупреждает водителя специальным сигналом, когда пешеход пересекает дорогу. Такая система уже была опробована, например, в Калуге.

Наличие определенных ограничений законодательного и технического регулирования в части совершенства системы стандартизации признал и начальник отдела дорожной деятельности Министерства транспорта РФ Анатолий Глухов. Он также отметил, что ряд ГОСТов на дорожные ограждения, включенных в распоряжение правительства об их обязательном применении, конфликтуют друг с другом и с различными требованиями.

Вместе с тем Минтранс РФ вместе с региональными министерствами и федеральными агентствами, работающими в сфере реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», внимательно рассматривают все инициативы. Так что работа продолжается, система будет развиваться.

«Жизнь и здоровье граждан – на первом месте, ради этого мы трудимся. Минтранс готов участвовать во всех площадках, работать и творчески, и с учетом объективного технического подхода», – резюмировал Глухов.

Напомним, что интерактивный ресурс «Карта убитых дорог» был запущен в феврале 2017 г. За это время граждане добавили более 48 тыс. участков дорог и локальных дефектов. Почти треть участков, добавленных на карту, уже либо отремонтированы, либо включены в планы ремонта.