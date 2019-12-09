ОНФ объединил блогеров, музыкантов, министерства, педагогов и наркологов в борьбе против снюса

В ОНФ заместители федеральных министров, наркологи, представители наркоконтроля и неформальные молодежные лидеры в лице СЕО и сооснователя популярного в сети «ВКонтакте» паблика MDK Роберто Панчвидзе и рэпера Птахи обсудили меры, которые необходимо срочно предпринять для остановки распространения среди несовершеннолетних некурительных никотиносодержащих смесей.

Исследования показывают, что в некоторых образцах так называемых «леденцов с никотином» содержится до 12 мг/г никотина, а всем известно, что и несколько миллиграммов способны убить лошадь.

Замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил, что, по данным соцопросов, несовершеннолетних россиян, потребляющих некурительный табак, в несколько раз больше, чем совершеннолетних.

Модератор круглого стола, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль заявил: «Необходимо спросить, почему не исполняются наши правила, запрещающие продажи импортных снюсов в России. Кто разрешает? Почему нет контроля? Для этого не надо писать новых законов и голосовать в Думе. Это уже принято. Это нужно исполнять».

Замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина пообещала, что ведомство подготовит и направит в регионы памятки об опасности употребления снюса, направит рекомендации в школы о проведении классных часов на эту тему.

По итогам круглого стола принята резолюция с предложениями для Минздрава, Минпросвещения, МВД, Госдумы, Роспотребнадзора. Эксперты просят внести изменение в законодательство: раскрыть понятие «некурительная никотиносодержащая продукция», запретить ее рекламу и оптовую и розничную продажу.

ОНФ обратится в правительство РФ с просьбой ускорить работу по заключению международного договора о запрете производства, ввоза и обращения таких изделий на территориях государств – членов ТС и Единого экономического пространства.

К вопросу борьбы с распространением никотиносодержащих смесей подключатся и региональные отделения ОНФ, которые ежемесячно будут контролировать, как отрабатывается тема в регионах.