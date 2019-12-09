«Молодежка ОНФ» провела рейды в семи регионах страны по магазинам, где продают никотиносодержащие продукты несовершеннолетним

Сегодня в Исполкоме ОНФ прошел круглый стол, участники которого обсудили проблему распространения никотиносодержащих продуктов (снюс и его аналоги) среди молодежи. В преддверии мероприятия «Молодежка ОНФ» провела рейды в семи регионах страны по магазинам, где продают такие товары несовершеннолетним.

Все участники обсуждения сошлись во мнении, что меры реагирования по вопросу запрета на продажу данного вида опасной для жизни и здоровья подростков продукции должны быть «пожарными».

«Люди специально изобретали этот продукт, чтобы целевой аудиторией были дети. Меня это потрясло и как маму, и как уполномоченного при президенте по правам ребенка. Вопрос не менее важный – почему наши дети увлеклись этой гадостью? Неужели нет других увлечений, организации свободного времени, кружков и хобби?» – сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

О последствиях употребления подобных продуктов рассказал эксперт Общероссийского народного фронта, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. «Буквально вчера ко мне привезли девочку с психозом, которая употребляла никотиносодержащий продукт. Далеко не все понимают, насколько это опасно. Никотин в больших дозах запускает следующий механизм: перевозбуждение, психоз, смерть. Пока мы боролись с сигаретами, торговцы придумали другую систему доставки никотина в организм. И это сродни преступлению. Не только против детей, но и против всего человечества. Здесь нужны уже «пожарные» меры реагирования», – отметил он.

Команды «Молодежки ОНФ» в семи регионах страны провели рейды по точкам, которые торгуют никотиносодержащими продуктами и расположены вблизи образовательных учреждений. Итог – любой школьник может легко приобрести товар, если захочет. В контрольной закупке участвовали дети в возрастной категории от 12 лет.

В Махачкале рейды прошли совместно с министерством по делам молодежи Республики Дагестан, общественной организацией «ДагПротив», региональным министерством внутренних дел и работниками администрации Махачкалы. Итог – изъято более 700 упаковок (в общем количестве 14 тыс. пачек с некурительной сосательной смесью). Недалеко от школы №13 Махачкалы было изьято свыше 200 пачек жевательного табака. На владельца торговой точки правоохранительные органы составили административные протоколы.

Подобные рейды прошли также в Саратовской, Астраханской, Ленинградской, Новосибирской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Калмыкия. В Саратове участники команды «Молодежки ОНФ» посетили три торговые точки, расположенные в 50–100 м от школ. В Ленинградской области рейды прошли в четырех населенных пунктах (Выборг, Кириши, Гатчина, Мурино). В городе Киришах на улице Ленина, 23, вблизи школы в магазине смесь продали, не спросив паспорта. В Гатчине магазины расположены на проспекте 25 Октября, 50 и 59. В радиусе 250 м находятся пять учебных заведений. В обоих точках продали смеси несовершеннолетним, не спросив паспорта.

«Молодые люди приходят за этим товаром, увидев рекламу онлайн. Численность некоторых федеральных пабликов и групп в социальных сетях доходит до 350 тысяч человек. Общее количество подписчиков групп, посвященных никотиносодержащим продуктам, составляет около миллиона человек», – сказал Кастюкевич.

В дискуссии также приняли участие сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, доктор Леонид Рошаль, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы Николай Говорин, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн, член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации РФ Сергей Полозов, председатель экспертного совета по культуре при молодежном парламенте Госдумы ФС РФ Александр Солонкин, основатель MDK и MDK CREATIVE Роберто Панчвидзе и известный рэп-исполнитель, блогер Давид Нуриев (рэпер Птаха).