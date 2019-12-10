На однодневных экскурсиях-стажировках акции «Дни в профессии» более 10 тысяч студентов познакомились с потенциальными работодателями

Завершилась серия однодневных экскурсий-стажировок в рамках акции «Дни в профессии» проекта «Профстажировки 2.0» (совместный проект Общероссийского народного фронта и автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»). Их организовали для студентов высших и средних специальных учебных заведений на предприятия партнеров-работодателей проекта.

«Две недели по всей стране проходили профориентационные экскурсии для студентов – потенциальных участников Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Их главная цель – показать возможности каждого региона для развития карьеры выпускников. Мы видим, что интерес к акции только растет, ее участниками стали свыше 10 тысяч студентов. Если будущие выпускники уже выбрали профессию, такие однодневные стажировки помогут им определиться с местом прохождения дальнейшей практики по своему направлению обучения», – отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин рассказал, что активисты ОНФ в Белгородской области организовали для студентов-энергетиков четвертого курса БГТУ им. Шухова экскурсию-стажировку на один из самых современных энергообъектов России – цифровую подстанцию «Никольское» «Россети Центр Белгородэнерго»: «Будущих специалистов заинтересовали цифровые технологии и современные программные комплексы, управляющие оборудованием. Студент четвертого курса Никита Мозжаков заинтересовался технологиями модернизации подстанции с применением цифровых технологий и планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона, а посещение цифровой подстанции «Никольское» поможет ему в этом».

В Республике Адыгея активисты организовали для 100 студентов Майкопского индустриального техникума экскурсии на два крупных майкопских предприятия.

По словам студента Майкопского индустриального техникума Николая Семененко, когда теоретические знания, полученные в техникуме, подкрепляются на практике, интерес к профессии увеличивается в разы.

«Кроме того, благодаря экскурсиям складывается более четкое понимание того, с чем придется сталкиваться в своей дальнейшей работе, какая степень ответственности ляжет на тебя, да и вообще готов ли ты к этой профессии», – считает он.

Активисты ОНФ в Коми сводили студентов Сыктывкарского лесного института (СЛИ) на лесоперерабатывающее предприятие ООО «Лузалес». Ребята узнали о реальном лесном производстве. Многие захотели после окончания института работать на этом современном предприятии.

Студент второго курса СЛИ Виктор Ширяев после посещения ООО «Лузалес» сказал, что ему было интересно познакомиться с техникой, которую использует предприятие, и применяемыми технологиями.

«С удовольствием бы пошел работать на это производство после окончания учебы. Познать такое, поработать здесь – только рад», – отметил Ширяев.

Севастопольские студенты посетили городскую избирательную комиссию. Они ознакомились с ее деятельностью, поучаствовали в деловой игре в формате пробного голосования на комплексе обработки избирательных бюллетеней.

На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 4 086 кейсов от 1 167 партнеров-работодателей. В их числе Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

В январе 2020 г. будут подведены итоги первой волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» – определятся имена студентов, которые получат стажировку благодаря успешно написанной курсовой работе.