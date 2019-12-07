ОНФ в Коми добивается улучшения жилищных условий ветерана Великой Отечественной войны в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добиваются улучшения жилищных условий ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Туробовой, проживающей в аварийном доме в местечке Дырнос, 31 в Сыктывкаре. Жильцов многоквартирного дома должны расселить до 2026 г., но жить пожилому ветерану там уже сейчас невозможно – под ее квартирой на первом этаже над фундаментом образовалась щель, из-за которой в жилище «гуляет ветер», а в мороз температура держится чуть выше нуля.

За помощью в ОНФ обратилась дочь ветерана. Общественники незамедлительно отреагировали на сигнал, выехали на место и зафиксировали все недостатки жилого помещения.

Аварийный дом в местечке Дырнос деревянный, в нем два этажа и три подъезда. Щель в стене под квартирой ветерана такой ширины, что в нее проходит рука человека. Причиной разрушения является плохой фундамент. Так как дом признан аварийным, капитальный ремонт в нем невозможен. «Но жить невозможно уже сейчас. Зимой на полу в квартире даже картошку в мешке нельзя оставить. Она промерзает», — посетовала Екатерина Туробова.

Побывав в квартире ветерана, общественники замерили температуру в помещении — плюс 10 градусов. Это при том, что в Сыктывкаре сейчас оттепель.

Активисты ОНФ обратились в министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, получив первые предварительные результаты. В ведомстве сообщили, что рассмотрят вопрос и возьмут его на контроль. Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Ольга Олейник пояснила, что министерство подключит к решению вопроса администрацию города Сыктывкара.

«Достойное качество жизни ветеранов войны – приоритет в работе ОНФ. Поэтому решение вопроса Екатерины Туробовой взяли на общественный контроль. Если специалисты посчитают, что и другим жителям квартир аварийного дома уже сейчас из-за холода невозможно проживать в своих помещениях, то считаем возможным рассмотреть органами власти вопрос о более ускоренном переселении всех жителей в рамках государственной программы», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ Валентина Анфилатова.