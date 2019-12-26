Эксперты тематической площадки ОНФ «Образование» подвели итоги работы за 2019 год

Эксперты тематической площадки ОНФ «Образование» подвели итоги работы за 2019 г., обозначив приоритетные направления работы в 2020 г.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева напомнила: «Главное – это конкретная польза для каждого ребенка. Качество жизни, образования, востребованность и обеспеченность детей равными условиями получения знаний – это шанс на наши будущие свершения. Поэтому для ОНФ первостепенная задача – содействие и контроль выполнений поручений президента, «майского указа».

Прежде всего, эксперты ОНФ продолжат контролировать ход реализации мероприятий нацпроекта «Образование», включая мониторинг строительства образовательных объектов, контроль качества образования и многие другие вопросы: «Тема подготовки кадров для реализации региональных и национальных проектов является для нас сегодня ключевой. От нее напрямую зависит развитие территорий и качество жизни населения в каждом российском регионе». Кроме того, эксперты Народного фронта обсудили итоги важнейших заседаний тематической площадки 2019 г. и результаты работы проектов ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина подчеркнула, что важно обеспечить ребенка возможностью бесплатно посещать интересные для него кружки и секции.

«Мы по-прежнему видим рост платных услуг в системе дополнительного образования, их объем достиг уже 62 процентов. В итоге за посещение кружков платят даже те семьи, которые оценивают свое материальное положение как крайне тяжелое, потому что бесплатных кружков у них нет», – констатировала Духанина.

Чтобы помочь таким семьям, активисты проекта продолжают развивать образовательное волонтерство. Они открыли кружки и секции по всей стране, в которых на сегодня системно обучаются около 35 тыс. детей. Кроме того, проект предоставляет детям именные сертификаты с предусмотренными в них бюджетными средствами на оплату посещений кружков. Ими воспользовались более 2 млн детей. «Проект начинался с девяти регионов. На сегодня вовлечено уже 42 региона. Мы видим его востребованность», – указала Духанина. Любовь Николаевна выразила готовность проведения мониторинга в 2020 году такого важного показателя ФП «Успех каждого ребенка» как доступность дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Также в следующем году эксперты ОНФ намерены уделить особое внимание вопросу увеличения нагрузки на учащихся и вытекающим отсюда проблемам со здоровьем, повышению качества медицинского обслуживания в школах. Духанина призвала не допускать здесь перегибов, когда, например, ответственность за оказание медпомощи предлагают возложить на образовательную организацию, а значит, и на учителя. «Его подготовка не предусматривает компетенций медицинского работника», – подчеркнула Духанина. Кроме того, это и без того усилит нагрузку на преподавателей, добавила она.

С ней согласились и другие участники заседания. Шмелева напомнила о важности участия экспертов ОНФ при реализации механизма «регуляторной гильотины». Эксперты образования проверят существующие требования нормативных актов, которые мешают реализации права граждан на качественное и общедоступное образование, развитие подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики.

Кроме того, эксперты ОНФ продолжат работу, направленную на обеспеченность учащихся бесплатной учебной литературой, в том числе и рабочими тетрадями. Многие родители до сих пор жалуются, что это сильно бьет по семейному бюджету. Озабоченность и беспокойство родителей и экспертов вызывает обилие различных проверочных работ, контрольных срезов знаний, которые создают лишнее напряжение в образовательном процессе, но не дают качественного результата обучения.

Многочисленные предложения, которые были озвучены по приоритетным направлениям работы тематической площадки, а также по проведению мониторингов, круглых столов и экспертных совещаний, выработаны с главной целью – повысить доступность и качество общего, а также дополнительного образования.

«Все они будут систематизированы, после чего каждый эксперт получит дорожную карту работы на следующий год в рамках общей концепции работы площадки «Образование», которая у нас сложилась по итогам нашей работы в 2019 году», – отметила Шмелева.