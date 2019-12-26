«Молодежка ОНФ» подвела итоги работы за 2019 год

На площадке информационного агентства ТАСС 25 декабря прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы «Молодежки ОНФ» в 2019 г. О ключевых для команды событиях рассказал член Центрального штаба ОНФ, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. На встречу с журналистами собрались участники команды «Молодежки ОНФ» из восьми регионов. Они рассказали о своих самых крупных всероссийских акциях в этом году: «Уличный красава», «Сохраним лес», «Безопасность детства» и других.

«Наш главный тезис – «не жди перемен, твори перемены». Поэтому ни один из участников наших команд не понимает, как можно оставаться сторонним наблюдателем, когда можно взять и решить проблему. Причем сделать это своими силами. Мы работали в рамках акции «Безопасность детства»: проверяли детские, спортивные площадки. Здесь важно всё – даже открытая крышка люка или оторванная ступенька на детской горке может привести к трагедии», – поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» в Белгородской области Дарья Головина.

«Молодежка ОНФ» – это всегда добро, конструктив и созидание. Именно поэтому выступили резко против торговли никотиносодержащими продуктами вроде снюсов и им подобных. «Молодежка ОНФ» провела рейды по торговым точкам в 27 регионах страны, чтобы выяснить, где продают опасный товар несовершеннолетним. Мы выступаем за полный запрет продажи снюсов и их производных. В течение последних трех недель с начала первых рейдов видим положительную динамику. Если раньше в 70 процентов случаев в магазинах и ларьках продавали эту отраву детям, то теперь – лишь в 34 процентах. Приятно, что во многих регионах нашу инициативу поддержали губернаторы, предприняли меры по пресечению распространения продажи никотиносодержащих продуктов. Сейчас уже 19 субъектов заинтересованы в том, чтобы обезопасить детей от опасных товаров», – акцентировал Кастюкевич.

В 2019 г. общественники много работали в территориях, где был введен режим ЧС. Тысячи километров пути, сотни адресов, десятки населенных пунктов – год прошел для «Молодежки ОНФ» под девизом: «Мы там, где нужна помощь».

Весной общественники из Республики Бурятия помогали пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья. Огонь уничтожил около сотни домов в 17 населенных пунктах. Сводный отряд из 30 человек работал в Борзинском и Балейском районах. Работа велась совместно с администрацией региона в удаленных селах Унда и Тасырхой. Молодые люди участвовали в разборе завалов, возведении заборов и загонов для скота. В общей сложности помощь была оказана 200 жителям.

Сводные отряды «Молодежки ОНФ» одними из первых пришли на помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров и наводнения. Моменты командировок участники собрали в фотовыставку «Своими глазами». 16 фотографий – история в лицах и действиях.

«Невозможно равнодушно смотреть на такие снимки. Сложно представить, что пережили эти люди, но еще труднее поверить в то, с каким энтузиазмом они начинают строить мир заново. Экспозиция заставляет задуматься об истинных ценностях», – рассказала репортер Life News Кристина Марценюк.

Сразу после наводнения участники команды «Молодежки ОНФ» из Красноярского края, Бурятии, Хакасии, Тывы и Иркутской области помогали жителям восстанавливать загоны для скота, надворные постройки, выкачивать ил из-под полов и выносить мебель и вещи, чтобы просушить. Чуть позже общественники вернулись в регион, чтобы оказать помощь в создании минерализованных полос и сделать опашку вдоль деревень вблизи природных пожаров. Работали в наиболее удаленных территориях Иркутской области: Киренском, Качугском, Казачинско-Ленском районах. Самым удаленным от Иркутска населенным пунктом был поселок Алексеевский – 1 200 км. А осенью «Молодежка ОНФ» вернулась в деревни и села, чтобы посмотреть, какие проблемы остались у жителей подтопленных территорий.

«Что такое в деревне пустой подпол и отсутствие дров? Это значит, что зима будет не только холодной, но и голодной. То, что мы увидели, заставило нас вернуться. И не один раз. Помощь должна была быть разной – от юридической до сугубо практической: овощами и дровами», – рассказал Кастюкевич.

«Я думал, уже ни у кого в России нет таких проблем. Был такой случай: мы приехали в один из домов, привезли дрова. На встречу выбегает ребенок и кричит: «Мама, мы теперь не будем спать в одежде?» Вот такие моменты запоминаются», – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Республике Дагестан Равидин Абдурагимов.

«Чем дальше от Иркутска, тем сложнее мы видели ситуацию. Спустя полгода после наводнения некоторые жители не понимали, какие документы нужны для получения компенсаций и выплат. Но нам было важно не просто дать юридическую консультацию, а по-доброму, по-человечески выслушать каждого и постараться максимально помочь, сориентировать», – добавила участница команды «Молодежки ОНФ» в Липецкой области, участница бригады юридической помощи Алина Теперик.

Помимо напряженной работы в условиях ЧС «Молодежка ОНФ» в этом году активно развивала форумную кампанию. Было организовано три всероссийских площадки: «Эскалада», «Рубеж» и «Новые территории». Тысяча человек приняла участие в дополнительной седьмой смене «Новых территорий», организованной на базе мастерской управления «Сенеж». Образовательная программа форумов была выстроена таким образом, чтобы приоритетные навыки и знания обрели конкретную форму: после «Эскалады» участники прошли аттестацию и получили удостоверения общественных экологических инспекторов государственного образца. А на «Рубеже» всеми был успешно освоен курс обучения технике тушения пожаров и получены удостоверения добровольных пожарных.

«В этом году «Молодежке ОНФ» исполнилось два года. Мы совсем молодое движение, но нас уже более 70 тысяч человек: активных людей в 85 регионах страны, которые мотивированы на добрые дела. Мы часто слышим, что подрастающее поколение не такое ответственное, их не интересуют общественные проблемы и они предпочитают онлайн-общение реальной жизни. Не согласен. Каждый раз, когда мы бросаем клич по стране, если в каком-то регионе случается несчастье и мы понимаем, что должны быть там, где нужны, – откликается именно молодежь. В планах – расширение образовательных программ для участников движения и увеличение актива «Молодежки ОНФ». Все только начинается», – резюмировал Кастюкевич.