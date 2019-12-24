ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в пяти регионах Украины. Оброботано 100% протоколов.

В ночь на 24 января ЦИК огласила результаты выборов ОТГ в пяти округах. За место в сельских, районных и городских советах боролись 34 политических партии. Первые три места заняли Батькивщина с результатом — 36.5%, Слуга Народа — 24.8%, Правда — 21.6%. ЕС, За Жизнь и Голос с трудом набрали 5%. Остальные политические силы не набрпли 5%. Результаты по регионам сложились таким образом:

Ивано-Франковская область:

Партия Правды — 53.6%

Батькивщина — 9.8%

Слуга Народа — 7.4%

Голос — 5.8

ЕС — 5.1%

Львовская область:

Самопомощь — 36.5%

Батькивщина — 25.8%

Слуга Народа — 14.1%

ЕС — 9.2%

Партия Правды — 6.3%

Голос — 5.0%

Закарпатская область:

Партия Правды — 30.5%

Голос — 19.8%

Свобода — 12.3%

Батькивщина 8.4%

ЕС — 6.7%

Черниговская область:

Слуга Народа — 26.5%

За Жизнь — 18.5%

ЕС — 11.4%

Батькивщина — 8.0%

Партия Шария — 7.8%

Опозиционный Блок — 6.2%

Партия Правды — 5.1%

Полтавская область:

ЕС — 29.3%

За Життя — 20.5%

Батькивщина — 16.8%

Партия Правды — 9.9%

Голос — 7.0%

Наш край — 5.4%