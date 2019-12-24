ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в пяти регионах Украины. Оброботано 100% протоколов.

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В ночь на 24 января ЦИК огласила результаты выборов ОТГ в пяти округах. За место в сельских, районных и городских советах боролись 34 политических партии. Первые три места заняли Батькивщина с результатом — 36.5%, Слуга Народа — 24.8%, Правда — 21.6%. ЕС, За Жизнь и Голос с трудом набрали 5%. Остальные политические силы не набрпли 5%. Результаты по регионам сложились таким образом:

Ивано-Франковская область:

Партия Правды — 53.6%  

Батькивщина — 9.8% 

Слуга Народа — 7.4% 

Голос — 5.8 

ЕС — 5.1% 

Львовская область:

Самопомощь — 36.5% 

Батькивщина — 25.8%

Слуга Народа — 14.1%  

ЕС — 9.2% 

Партия Правды — 6.3% 

Голос — 5.0% 

Закарпатская область:

Партия Правды — 30.5% 

Голос — 19.8% 

Свобода — 12.3% 

Батькивщина 8.4% 

ЕС — 6.7% 

Черниговская область:

Слуга Народа — 26.5% 

За Жизнь — 18.5% 

ЕС — 11.4% 

Батькивщина — 8.0% 

Партия Шария — 7.8% 

Опозиционный Блок — 6.2% 

Партия Правды — 5.1% 

Полтавская область:

ЕС — 29.3% 

За Життя — 20.5% 

Батькивщина — 16.8%  

Партия Правды — 9.9% 

Голос — 7.0% 

Наш край — 5.4%

 

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