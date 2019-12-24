ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в пяти регионах Украины. Оброботано 100% протоколов.
В ночь на 24 января ЦИК огласила результаты выборов ОТГ в пяти округах. За место в сельских, районных и городских советах боролись 34 политических партии. Первые три места заняли Батькивщина с результатом — 36.5%, Слуга Народа — 24.8%, Правда — 21.6%. ЕС, За Жизнь и Голос с трудом набрали 5%. Остальные политические силы не набрпли 5%. Результаты по регионам сложились таким образом:
Ивано-Франковская область:
Партия Правды — 53.6%
Батькивщина — 9.8%
Слуга Народа — 7.4%
Голос — 5.8
ЕС — 5.1%
Львовская область:
Самопомощь — 36.5%
Батькивщина — 25.8%
Слуга Народа — 14.1%
ЕС — 9.2%
Партия Правды — 6.3%
Голос — 5.0%
Закарпатская область:
Партия Правды — 30.5%
Голос — 19.8%
Свобода — 12.3%
Батькивщина 8.4%
ЕС — 6.7%
Черниговская область:
Слуга Народа — 26.5%
За Жизнь — 18.5%
ЕС — 11.4%
Батькивщина — 8.0%
Партия Шария — 7.8%
Опозиционный Блок — 6.2%
Партия Правды — 5.1%
Полтавская область:
ЕС — 29.3%
За Життя — 20.5%
Батькивщина — 16.8%
Партия Правды — 9.9%
Голос — 7.0%
Наш край — 5.4%