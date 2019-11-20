В Коми проходит акция «Неделя добрых дел с «Молодежкой ОНФ»

В рамках акции «Неделя добрых дел с «Молодежкой ОНФ» общественники побывали в городах Микунь и Ухта, где приняли участие в региональном межрайонном молодежном образовательном форуме «Птица счастья — 2019» и встретились со студентами Ухтинского государственного технического университета (УГТУ). Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми договорилась со студентами о расширении совместной работы по проектам Народного фронта.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми выступили экспертами на межрайонном молодежном образовательном форуме «Птица счастья — 2019» в Микуни. Форум – это образовательная площадка, способствующая объединению молодых людей, интересующихся экономикой, инновациями, гражданскими инициативами. Представители Народного фронта рассказали об опыте успешной реализации общественных проектов в республике, об акциях «Молодежки ОНФ»: «Сохраним лес», «Безопасность детства», «Связь поколений», «Уличный красава», «Не жди перемен! Твори перемены!».

«Для нас было очень важно найти еще больше единомышленников в муниципалитетах Коми, найти как можно больше ребят, с которыми мы на одной волне. Нам это удалось. Молодые участники форума «Птица счастья — 2019» в Микуни загорелись нашими идеями. В итоге обменялись контактами и договорились, что будем совместно работать над общественными проектами ОНФ», — прокомментировал координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

В Ухте молодые люди рассказали студентам УГТУ об акциях «Молодежки ОНФ» и договорились провести 7-8 декабря 2019 г. совместное мероприятие под названием «Живой керлинг» — это добрая спортивно-развлекательная акция на льду для людей всех возрастов. Суть ее в том, что команды играют по правилам керлинга, но только вместо «камней» на льду катаются сами участники на надувных «ватрушках». Такие оздоровительные акции, объединяющие целые семьи, – важная составляющая связи поколений и здорового образа жизни, отметили общественники.

На встрече в Ухте студенты особенно заинтересовались участием «Молодежки ОНФ» в Коми в экологических проектах и мониторинге «мусорной реформы» в регионе. Общественники предложили студентам включиться в эту работу, на что ребята с энтузиазмом откликнулись.

«Акция «Неделя добрых дел с «Молодежкой ОНФ» в Республике Коми будет продолжена. В ближайшее время организуем на площадке Сыктывкарского торгово-экономического колледжа встречу со студентами ссузов. Наши общественные проекты – это конкретные добрые дела для граждан, для республики и страны. Молодежи понятен девиз «Молодежки ОНФ» — «Не жди перемен! Твори перемены!». Будем развивать эту работу с помощью конкретных нужных для людей дел и добиваться результатов», — резюмировал Обрезков.