ОНФ призывает провести большой ЖКХ-аудит по всей стране

В связи с трагедией в Пензе эксперты Общероссийского народного фронта призывают профильные министерства и ведомства проверить работу ресурсоснабжающих организаций. Необходимо провести большой ЖКХ-аудит по всей стране, уверены они.

В Пензе на улице Аустрина легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина. В машине находились два человека, они скончались на месте. По информации пресс-службы Мордовского филиала компании «Т Плюс», который обслуживает участок магистрального трубопровода, из-за аварии в 67 домах города, а также в нескольких социальных учреждениях в районе временно отключили горячее водоснабжение. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«Что касается конкретной ситуации при подготовке к зиме в Пензе, то ответственные люди были обязаны проводить опрессовку этой магистрали. Должен существовать акт по поводу того, кто проводил опрессовку. Если звонки в аварийно-диспетчерскую были и службы знали о ситуации, то как быстро отреагировали? Сколько службам нужно было времени с учетом чрезвычайной ситуации на установку ограждения и знаков? Максимум 30 минут. Помимо изучения видео с камер и проведения опроса жителей необходимо запросить программу по ремонту, замене сетей за последние пять лет и план работ на 2019 год, а также посмотреть все зафиксированные аварии на данной теплотрассе за пять лет. Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране», – заявила эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ, руководитель Ассоциации советов домов Юлия Белехова.

Она добавила, что сегодня потребители услуг каждый месяц через тариф оплачивают работы как раз по ремонту и замене сетей: «Но кто проверяет выполнение работ, сколько фактически труб заменено и насколько качественно? И кто вернет деньги потребителям, если фактически в соответствии с планом ремонт не выполнен? Кто установит факт невыполнения? Никто. Сейчас именно на это должны обратить внимание профильные министерства и ведомства и системно установить контроль за использованием средств жителей».

Белехова напомнила, что аварийные ситуации происходят в регионах довольно часто. Основные мощности теплоснабжения в России вводились в период индустриального строительства 60-70-х годов прошлого века. Сегодня большинство коммуникаций нуждается не просто в ремонте, а в модернизации. Но часть субъектов не имеет возможности проводить модернизацию тепловых источников и мощностей.

При этом в сфере водоснабжения и водоотведения в национальные проекты включены мероприятия по реконструкции, которые позволяют проводить модернизацию инфраструктуры без увеличения тарифной нагрузки на население, однако по тепловым источникам и сетям такой программы нет. Поэтому представители Народного фронта уверены, что Минстрою РФ нужно срочно разработать и утвердить отдельную федеральную программу по ремонту тепловых сетей в регионах. Эксперты ОНФ предлагают создать новую цепочку, которая позволит повысить качество работ ресурсоснабжающих организаций и добиться более своевременной реакции со стороны аварийно-диспетчерских служб.