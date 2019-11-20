После обращения ОНФ в Коми власти Троицко-Печорского района усилили контроль за содержанием дорог

После обращения Общероссийского народного фронта в Республике Коми администрация Троицко-Печорского района взяла на контроль расчистку дорог от снега в муниципалитете, в том числе на маршрутах следования школьных автобусов. Об этом активистам ОНФ сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации района Алексей Целищев. Острую ситуацию общественники зафиксировали в рамках мониторинга «Дорога в школу»: после снегопадов по дороге в школу №1 в село Троицко-Печорск в заносах застрял школьный автобус, потребовалась помощь спасателей.

Школьный автобус из снежного плена вызволили с помощью спецтехники сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы «СПАС-Коми» Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Активисты ОНФ в Коми для предотвращения подобных ЧП обратились к районным властям, которые сообщили о принятых мерах. В администрации сообщили, что для надлежащего содержания дорог привлечены все заинтересованные структуры, в том числе органы контроля – прокуратуры и ГИБДД.

«Предупреждения и рекомендации по содержанию улично-дорожной сети доведены до всех поселений. Администрация муниципального района «Троицко-Печорский» благодарит за участие в мониторинге решения вопроса местного населения», — отметил Целищев.

Активисты ОНФ в Коми провели дополнительный мониторинг и убедились, что дороги в районе действительно приведены в порядок. «Но общественники продолжат мониторинг. В Коми люди сталкиваются с тем, что в зимний период по причине плохого содержания дорог некоторые населенные пункты порой вовсе остаются отрезанными от «большой земли». Так, в 2016 году были блокированы населенные пункты Вожаель, Шошка, Онежье, Кошки, Ляли в Княжпогостском районе. Трудности были у жителей населенных пунктов Ижемского района. Для исключения таких ситуаций активисты Народного фронта обратились в Управление дорог Республики Коми с предложением взять на дополнительный контроль работу подрядных организаций по надлежащему содержанию региональных трасс в зимний период», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.