Проект «Село. Территория развития» задал тренд на эко-проекты в сельских территориях

Что лучше – крупный мегаполис или деревня? В последнее время мы всё чаще слышим про людей, которые сознательно делают выбор в пользу жизни на селе. И не просто жизни, а организации собственного небольшого бизнес-проекта, который будет не только деньги приносить, но станет полезным для конкретной сельской территории. Таких историй, причем успешных, сегодня десятки – люди живут, бизнес работает, деревня поднимается. Пример показателен, но возникает вопрос – в состоянии ли деревня поднять себя сама, не дожидаясь посторонней помощи? Неужели на селе не осталось активных и предприимчивых жителей, способных почувствовать потенциал своей территории и придумать что-нибудь этакое, что превратит её в процветающее и перспективное место?

Как показал проект «Село. Территория развития», запущенный в этом году по инициативе Российского союза сельской молодежи (РССМ), такие жители остались. И их множество. Они хотят что-то сделать для своей деревни, но зачастую просто не знают как. Проект протянул таким активистам руку помощи. В 10 пилотных сёлах были сформированы команды развития. Под руководством федеральных экспертов и наставников РССМ они прошли обучение, а затем сформировали реальные бизнес-проекты, основанные на потенциале каждой конкретной территории.

«Каждая деревня, каждое село в России – уникально. Каждое имеет свой потенциал. Проект «Село. Территория развития» помогает этот потенциал увидеть и уже на его основе сформировать стратегию комплексного развития сельской территории. Что самое интересное, все проекты получаются очень разные, но как правило их объединяет один общий экологический тренд. Это экологический туризм, производство экологически чистой продукции, внедрение экологичных производств. Идея эко-села становится всё более популярной и имеет серьезную перспективу для тиражирования по всей России», – заявила председатель РССМ, координатор проекта «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина.

Так, туристический потенциал своей территории без вреда природе развивает команда Уляшкинского сельского поселения Каменского района Ростовской области. Активисты уже провели фестиваль экологического туризма «Ольховые колки». Для гостей фестиваля была представлена ремесленная продукция из бересты и лозы, а для самых активных провели экскурсии по туристической тропе с посещением нетипичных для области песчаных барханов. Центральным событием фестиваля стал слет юных экологов с выставкой творческих работ и конкурсом школьных экологических агитационных бригад со всех школ района.

Направление экологического туризма поддерживают и активисты команды из села Паша Волховского района Ленинградской области. Их цель – формирование эко-среды: новые подходы к энергосбережению, формирование эко-троп и эко-пространств. На сегодняшний день командой уже проработана и расширена эко-тропа и разработан эко-квест. Также активисты развивают ферму фьючерсов – интернет-платформу для продажи фьючерсов на фермерскую продукцию. Интернет-площадка продажи фермерской продукции уже работает, через неё активисты реализуют местную продукцию – Пашский мёд.

Активисты деревни Мунайка Менделеевского района Республики Татарстан планируют организовать кооператив по разведению птиц «Птичий рай». Он включает в себя создание хозяйства, образовательной площадки и коворкинга по обучению малому бизнесу для местных семей, строительство туристических объектов и инфраструктуры. К проекту уже присоединились 10 семей: им предоставят инкубаторы и будут помогать осваивать ремесло птицевода. Активисты также поддерживают в своем проекте идею бережного использования природных ресурсов и сортировки вторсырья.

Бизнес-наработка команды развития Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области также претендует на приставку «эко». Активисты проекта планируют построить эко-парк с центром фитотерапии и апитерапии (лечение продуктами пчеловодства). Для гостей эко-базы будет создана зона для отдыха в формате «тур выходного дня». На территории будут высажены травы, которые будут применяться в лечебных целях, а также в производстве текстильной продукции из эко-сырья.

«Проект «Село. Территория развития» предлагает инновационные подходы к улучшению жизни на селе. Члены команд развития получают возможность не только реализовать свои идеи, но и помочь своим односельчанам – через эти проекты создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура. Село не вымирает, а, наоборот, с новыми подходами к развитию территорий меньше людей покидают свои родные земли в поисках лучшей жизни в городе, а некоторые городские и вовсе решают отдать предпочтение селу», – говорит Юлия Оглоблина.