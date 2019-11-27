Активисты ОНФ в Коми провели акцию «Дни в профессии» на лесоперерабатывающем предприятии в Сыктывкаре

Активисты ОНФ в Коми провели акцию «Дни в профессии» в рамках проекта «Профстажировки 2.0» — организовали экскурсию студентов Сыктывкарского лесного института (СЛИ) на лесоперерабатывающее предприятие ООО «Лузалес. Ребята узнали о реальном лесном производстве. Многие захотели после окончания института работать на этом современном предприятии.

Общественники сообщили: цели акции в том, чтобы рассказать студентам о возможностях участия в проекте «Профстажировки 2.0», пригласить зарегистрироваться на платформе профстажировки.рф и выбрать кейс для решения. Познакомить студентов с компаниями – потенциальными работодателями своего региона. Сориентировать студентов по местам прохождения практик и стажировок по своему направлению обучения. Способствовать профориентации студентов, желающих работать на конкретных предприятиях региона.

Студент 2 курса СЛИ Виктор Ширяев после акции в «Лузалес» сказал, что ему было очень полезно узнать, как проходят процессы лесопиления, сортировки, сушки древесины. Также очень интересно было познакомиться с техникой, которую использует предприятие, и применяемыми технологиями. «С удовольствием бы пошел работать на это производство после окончания учебы. Познать такое, поработать здесь – только рад», — отметил Виктор.

Студент 2 курса СЛИ Илья Лебедев поделился о том, что ему было интересно познакомиться вживую с реальным производством: «В итоге у меня создался положительный образ. Конечно, было бы интересно поработать на этом предприятии».

Старший преподаватель СЛИ Мария Кочева, сказала, что для студентов такая экскурсия очень полезна. Она акцентировала внимание на том, что знакомство ребят с реальным производством – это дополнительный стимул хорошо учиться, а в дальнейшем хорошо зарабатывать и подниматься вверх по профессиональной лестнице. В ходе акции ребята познакомились с современным экологичным производством получения пеллетного топлива из отходов древесины. Это очень важно для лесной Республики Коми, необходимо готовить ребят к развитию таких современных технологий, отметила преподаватель.

«Современному производству требуются высококвалифицированные кадры, которых нужно обучать передовым технологиям. Ребята, которые приняли участие в акции ОНФ «Профстажировки 2.0», поняли, с чем и как им работать. Сейчас на этом производстве идет строительств современных новых мощностей, благодаря которым появятся 830 новых рабочих мест. Все это ребята увидели и узнали. Наша цель – трудоустройство местного населения, в том числе молодежи, чтобы они не уезжали из региона. Народный фронт и предприятия в Республике Коми благодаря проекту «Профстажировки 2.0» реализуют одну цель – ориентировать ребят, куда им идти работать, чтобы у них была мотивация учиться, получать хорошую интересную профессию и осваивать новые технологии. Акция ОНФ «Дни в профессии» и сегодняшняя экскурсия на предприятие «Лузалес» — это конкретные шаги в этом направлении», — подвела итог сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми, пиар-директор ООО «Лузалес» Елена Шумилова.

Акцию «Дни в профессии» в рамках проекта «Профстажировки 2.0» Народный фронт проводит совместно с АНО «Россия — страна возможностей».