Мобильное приложение ОНФ для оплаты детских кружков бюджетными деньгами по именному сертификату уже доступно на Android

Эксперты Общероссийского народного фронта запустили мобильное приложение «ОНФ. Сертификат». Оно существенно упростит использование именных сертификатов, которые позволяют оплачивать детские кружки и секции бюджетными средствами. Получить сертификат прямо с телефона и начать его использовать сегодня могут родители из 19 пилотных регионов России при помощи смартфонов с операционной системой Android.

«Сертификатом пользуются уже около 1,4 млн ребят, проживающих в 42 субъектах Российской Федерации. В начале этого года 45 процентов родителей отмечали, что данная система сделала допобразование для их детей более доступным. Сертификат наполнен бюджетными деньгами. Их можно использовать для оплаты кружка или секции в любой организации, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность», – отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Равные возможности – детям», депутат Госдумы Любовь Духанина.

Приложение уже сегодня позволяет не только зарегистрироваться в системе и получить сертификат, но и контролировать состояние и расход денежных средств. С помощью приложения также можно просматривать реестр программ, записывать ребенка в кружок или секцию, направлять обращения по работе системы. Образовательные программы можно отфильтровать по стоимости занятий и рейтингу организации, учесть при выборе направленность кружка, территориальное расположение, возраст ребенка. В приложении можно ознакомиться с правилами использования сертификата, а за любой дополнительной справочной информацией обратиться в службу поддержки.

Кроме того, через месяц о любом действии с использованием сертификата пользователи смогут узнавать через push-уведомления, будь то списание средств, подача заявок на обучение, их подтверждение, заключение и расторжение договора с образовательной организацией. Это поможет родителям отследить, если кто-то попытается использовать сертификат без их ведома. Случаи злоупотреблений, когда заложенные сертификатом средства распределяются без учета интересов ребенка, хоть и редко, но встречаются. Эксперты Народного фронта напоминают: не стоит никому передавать логин и пароль от личного кабинета сертификата, для зачисления ребенка в кружок достаточно назвать организации его номер.

«Ни одна цель не достигается без усилий. Трансформация целой системы предполагает возникновение сложностей, как ожидаемых, так и неожиданных. Эксперты ОНФ будут продолжать вести информационную и консультационную работу с региональными органами управления образованием, организациями дополнительного образования, НКО, родителями. Наши эксперты ежедневно принимают обращения по поводу использования именных сертификатов, их обращения учитываются при доработке мобильного приложения. По многочисленным просьбам пользователей мы приняли решение разработать версию приложения и для операционной системы iOS. Ее запуск запланирован на первую половину следующего года», – заключила Духанина.

Приложение «ОНФ. Сертификат» можно скачать здесь. Ранее эксперты Народного фронта разработали информационный комикс для родителей. Он дает ответы на часто встречающиеся вопросы.