Эксперты ОНФ призывают кредиторов помогать заемщикам, которые столкнулись с трудностями и допустили просрочку

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» считают, что если кредиторы будут занимать более клиентоориентированную позицию и в сложной ситуации помогать проблемным заемщикам с просрочкой, то в перспективе они могут получить постоянных клиентов, а людям в диалоге с представителями организации будет проще решать свои вопросы.

Банки стали чаще передавать коллекторам долги. С января по сентябрь 2019 г. финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которым ознакомились «Известия». Для заемщиков сокращение срока означает, что профессиональные взыскатели начинают тревожить их раньше.

«Наши мониторинги и исследования показывают, что на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения и роста закредитованности домохозяйств уровень просрочки снижается. Заемщики становятся более ответственными и дисциплинированными. И, как правило, причина наступления просрочки по банковским долгам – не в саботаже заемщика, а в его сложном положении, обусловленном серьезными причинами: потерей дохода, ухудшением здоровья, несчастными случаями и другими неприятными и болезненными ситуациями. И каждый такой случай для заемщика является стрессом, а осознание того, что при этом будут сложности с исполнением долговых обязательств, этот стресс усугубляет», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, уровень финансовой и правовой грамотности потребителя все еще находится на низком уровне. Поэтому не все должники понимают, что можно обратиться к кредитору с просьбой о реструктуризации долга или предоставлении платежных каникул, а также не знают, что можно воспользоваться процедурой персонального банкротства. Не понимая, как нужно себя в такой ситуации себя вести, граждане отмалчиваются и занимают оборонительную позицию.

«Кредитование – это бизнес. И с точки зрения бизнеса, плохие долги – это неликвидный актив на балансе, от которого пытаются избавиться. В краткосрочной перспективе это позволяет окупить лишь часть потраченных средств. С точки зрения закона, это прав заемщика не ущемляет. Но с точки зрения поведенческой – увеличивает давление на него», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».