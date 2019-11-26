Эксперты ОНФ: На абсолютном большинстве дорог пешеходные переходы освещены неправильно

Чиновников, занимающихся закупкой осветительных приборов для дорог, следует обучать, считают эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Исследовав большую часть автомагистралей и дорог России, общественники пришли к выводу, что, даже внедряя новое светодиодное освещение, регионы закупают и устанавливают приборы, не подходящие для конкретных участков дороги, в частности пешеходных переходов.

Правительство направит в Кремль до 29 ноября доклад с предложениями по снижению затрат регионов и организаций на освещение автомобильных дорог и пешеходных переходов, пишут «Известия». Высвободившиеся деньги можно будет потратить на установку новых фонарей на трассах и оплату электроэнергии, что позволит уменьшить количество ДТП.

«Проводя Дорожную инспекцию в регионах, в большинстве случаев мы увидели, что пешеходные переходы освещены неправильно, – рассказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. – Необходимо понимать, что лампы, которые освещают участки проезжей части, отличаются от тех, которые применяются на пешеходных переходах. Должен быть контраст света, чтобы и пешеход, и водитель понимали – они приближаются к пешеходному переходу».

По данным эксперта ОНФ, зачастую этого не понимают чиновники, принимающие решение о закупках оборудования. «Они руководствуются ценой, но в данном случае это неверно. В результате не хватает ни средств, ни осветительных приборов. Значит, нужно дополнительно обучать чиновников. Когда они начнут разбираться в том, что куда следует устанавливать на дороге, государство также получит экономию», – заявил он.

Он уверен, что в первую очередь необходимо оборудовать качественным освещением места с самой высокой концентрацией ДТП со смертельным исходом: перекрестки, пешеходные переходы, а также остановочные комплексы.