Эксперты ОНФ в рамках Гражданского форума предложили объединить молодежные волонтерские движения Республики Коми

Эксперты Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми приняли участие в XI Гражданском форуме в Сыктывкаре, где провели одну из дискуссионных площадок. Общественники рассказали о проектах Народного фронта и выработали предложения по объединению молодежных волонтерских движений в регионе.

Активисты ОНФ на Гражданском форуме работали на площадке «Диалог на равных», в которой приняли участие представители молодежного волонтерского движения региона.

«В развитии не только гражданского общества, а страны в целом важно неравнодушное отношение людей к тому, что происходит вокруг – в родной деревне, селе, городе, регионе. Ни технологии, ни деньги не помогут идти вперед, не помогут созиданию, если сам человек не будет гражданином и патриотом своей страны, не будет делать конкретные шаги на благо людей», – отметила модератор площадки, эксперт ОНФ, депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова.

Участники дискуссионной площадки «Диалог на равных» приняли решение объединить усилия молодежных волонтерских организаций республики в решении вопросов граждан и для развития гражданского общества в первую очередь путем организации общих хороших дел. Тем более что такой опыт в регионе есть, например экологическая акция «Речная лента» по очистке берегов водоемов от мусора, в которой активно принимают участие многие волонтерские организации, а также команда «Молодежки ОНФ» в Коми.