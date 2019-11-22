Опрос ОНФ: россияне готовы лично трудиться во дворах и финансировать их благоустройство

Более 60% граждан, опрошенных Общероссийским народным фронтом, заявили, что готовы лично участвовать в благоустройстве своего двора, при этом примерно столько же сообщили, что их двор не был включен в соответствующую программу за последние два года. Мониторинг мнения граждан о качестве реализации программ благоустройства ОНФ провел с целью контроля за исполнением указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Всего в опросе приняли участие 5 280 человек.

В Народном фронте выяснили, что россиянам нетрудно потрудиться ради того, чтобы их двор стал комфортным и красивым, как вариант – участники опроса выразили готовность софинансировать проект. При этом дворы 57,9% опрошенных за последние два года не были включены в программу благоустройства.

Каждый пятый респондент не знал об участии своего населенного пункта в реализации программ по формированию современной городской среды. 73,7% респондентов обладали такой информацией. Самым популярным источником новостей о реализации программ благоустройства названы СМИ – благодаря им осведомлены были более половины опрошенных. Треть участников опроса сообщили, что получили информацию на сайте муниципалитета, 14,1% – на стенде у подъезда дома. При этом самым эффективным способом информирования граждан о планах по благоустройству участники опроса считают стенды возле подъездов и СМИ. 5,5% респондентов предложили оповещать граждан с помощью других площадок, в частности, через управляющие компании, территориальные общественные самоуправления и социальные сети.

Самые осведомленные респонденты посетовали, что заявки на благоустройство дворов не принимаются с 2017 г. «С 2019 года не действует рекомендация Минстроя РФ распределять не менее 2/3 объема средств на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Соответственно, муниципалитеты сосредоточились на благоустройстве общественных территорий. Между тем мы должны понимать, что для людей важны не только общественные пространства, которые и так находятся в неплохом состоянии, но и дворы, межквартальные проезды, их асфальтирование и освещение. Считаем, что Минстрою вновь необходимо рекомендовать регионам и муниципалитетам распределять не менее 2/3 объема средств на софинансирование благоустройства дворов. Ведь абсолютное большинство респондентов (82,2%) хотели бы, чтобы их двор был включен в программу по благоустройству», – напомнила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Ивановской области Светлана Межирицкая.

Среди тех, чьи дворы были благоустроены, 70,9% ответивших в целом довольны проведенными работами. В числе недостатков граждане указали общее низкое качество благоустройства, игнорирование предпочтений жителей в части дизайн-проекта, отступление от утвержденного проекта, невыполнение работ в указанном объеме. На затягивание сроков указали 5,4% респондентов. Каждый четвертый участник опроса недоволен проведенным благоустройством.

Мониторинг ОНФ выявил достаточно высокую активность граждан в формировании городской среды: 76% опрошенных участвовали в опросах и анкетировании, рейтинговом голосовании, собрании собственников, общественных слушаниях, советах и комиссиях. Голоса респондентов по вопросу, учитывает ли муниципальная власть мнение граждан при принятии решений по развитию городской среды, разделились примерно пополам.

«Во время проведения мониторингов и региональных рейдов мы выявляем формальный подход представителей органов власти к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. – Это вызывает социальное напряжение. В связи с чем необходимо ввести персональную ответственность чиновников, которые, будучи членами приемочных комиссий, принимали благоустроенные с явными нарушениями дворы и общественные территории».

Опрос был проведен при помощи мобильного приложения Народного фронта. Итоги мониторинга эксперты ОНФ направят в Минстрой Российской Федерации для принятия мер по повышению информационной открытости и вовлечения населения в формирование комфортной городской среды.