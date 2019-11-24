Активисты ОНФ в Коми добиваются улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Воргашор под Воркутой

Власти Воркуты отреагировали на сигнал активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми на неудовлетворительное транспортное обслуживание жителей поселка Воргашор. Граждане через «красную кнопку» на сайте ОНФ пожаловались на то, что в мороз долго приходится ждать автобуса, между тем до города – 25 км. В управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования сообщили о принятых мерах, вопрос соблюдения графика обслуживания пассажиров поставлен на контроль.

После вмешательства активистов ОНФ службой управления городского хозяйства были проведены проверочные мероприятия по автобусному маршруту №45 в поселок Воргашор, вследствие чего был выявлен ряд нарушений, на основании этого в адрес перевозчика направлена претензия. «Также запланированы контрольно-линейные мероприятия на предмет устранения выявленных нарушений», – сообщил общественникам начальник управления городского хозяйства и благоустройства Воркуты Юрий Слонис.

В администрации призвали жителей города в случае выявления фактов невыполнения рейсов сообщать об этом в отдел транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и благоустройства по телефону.

«Отмечаем оперативную реакцию городских служб на сигнал ОНФ. В то же время вопрос не снимаем с контроля. Необходимо, чтобы меры по жалобе граждан были отработаны в полном объеме. Воркута – зона Арктики. Местные жители, особенно поселков, расположенных в десятках километров от города, не должны рисковать своим здоровьем в холодное время по причине плохого транспортного обслуживания. Мониторинг ситуации будет продолжен, в том числе общественники проведут дополнительный опрос жителей о качестве транспортного обслуживания», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.