Елена Шмелева запустила проект по созданию научно-образовательной площадки для поддержки молодых исследователей, занимающихся чистой энергетикой

На площадке Общероссийского народного фронта 20 ноября сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева провела рабочую встречу, во время которой был дан старт проекту по созданию постоянно действующей научно-образовательной площадки для поддержки и развития молодых российских исследователей, занимающихся чистой энергетикой.

Инициаторами проекта выступили образовательный центр «Сириус» и Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Основой для совместного проекта является осознание критического значения энергетической отрасли для технологического прорыва российской экономики, безопасного существования человечества в целом. Поэтому крайне важно, чтобы одаренные российские юноши и девушки, интересы которых лежат в сфере изучения энергоресурсов и поисков новых видов энергии, могли изучать передовой российский и международный опыт в рамках принципиально новых образовательных программ и иметь возможность реализовать свои идеи на практике.

На базе «Сириуса» пройдет серия специализированных семинаров, когда перед молодыми талантами выступят ведущие ученые – энергетики международного уровня, а сами ребята смогут представить на суд специалистов свои идеи и разработки. Представители крупнейших российских компаний энергетической отрасли предложат авторам понравившихся работ программы стажировок с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Идею создания новой научно-технологической площадки в области энергетических исследований поддержал нобелевский лауреат, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», профессор Рае Квон Чунг, который принял участие в рабочей встрече. Профессор не в первый раз приезжает в Россию с целью обмена опытом, выступает перед студентами ведущих российских вузов с лекциями. Он отметил заинтересованность российской молодежи в поиске инноваций в энергетической сфере, их внимание к тому, что происходит в мире научных исследований, умение ставить сложные и интересные вопросы.

Первый из запланированных «энергетических» семинаров состоится на площадке Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи в феврале 2020 года.