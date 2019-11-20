ОНФ запустит соцопрос по обеспечению служебным жильем врачей, приехавших работать в село

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в понедельник провели рабочее совещание, во время которого предложили провести соцопрос по обеспечению служебным жильем медработников, приехавших работать в село. Это позволит выяснить, как реализуется соответствующее поручение президента. Кроме того, эксперты обсудили планы работы на 2020 г. Помимо масштабной темы, связанной с первичным звеном здравоохранения, Народный фронт намерен уделить внимание проблемам физического и психического здоровья детей, а также детской инвалидности.

Обсуждая подготовку к круглому столу «Проблемы ЦРБ (центральных районных больниц)», который состоится 2 декабря, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль напомнил, что ОНФ создал проект «За доступную и качественную медицину в первичном звене». В его основу лег контроль за исполнением федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – одного из главных в нацпроекте «Здравоохранение». Предстоит охватить большой круг вопросов, прежде всего это строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Если на 31 декабря нынешнего года их должно быть построено 393, то уже на 31 декабря 2020 г. их число должно возрасти до 1550. Важно следить, насколько эффективно они будут функционировать.

Также эксперты ОНФ отметили, что в соцопросе по улучшению работы ЦРБ уже приняли участие 343 главврача центральных районных больниц из различных регионов. Особое внимание Рошаль призвал обратить на проблему финансирования учреждений, которым нужны средства не только на лекарства, оснащение, выплаты зарплат персоналу, но и на хозяйственную деятельность. Ранее звучали предложения по перераспределению средств ОМС, однако эту меру необходимо тщательно продумать.

«Субъекты недофинансированы. И может возникнуть вопрос, откуда им взять деньги», – указал Рошаль.

Кроме того, эксперты ОНФ работают над подготовкой аналитического доклада по качеству служебных жилых помещений для участников программы «Земский доктор». Напомним, этот вопрос вошел в перечень поручений президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», прошедшего в мае этого года. Как выяснилось, предложения о том, чтобы служебное жилье вошло в государственную программу развития сельских территорий, пока не разработаны. Вместо этого рассматривается возможность коммерческого найма жилья.

Эксперты ОНФ подчеркнули, что служебное жилье необходимо строить. Глава государства поручил обеспечить приезжающих работать в село врачей служебным жильем с возможностью передачи его в собственность после 10 лет работы, напомнили они.

Чтобы не получать стандартные отписки от местных властей о служебном жилье, Рошаль предложил сначала провести опрос среди самих врачей, которые поехали работать в село: «Наша задача – спросить у народа: вам дают жилье или нет? И если обнаружатся какие-то проблемы, тогда уже надо разговаривать с конкретными субъектами по поводу того, насколько вы исполняете поручение президента».

Эксперты обсудили и другие проблемы, которые беспокоят медработников. Так, в их пенсионном стаже не учитывается время, которое они посвящают учебе. Например, когда проходят курсы повышения квалификации. Не менее важная проблема – здоровье самих медработников, которые в силу занятости меньше следят за своим здоровьем, нежели представители других профессий.

Затем участники обсудили планы работы тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» на 2020 г. Внимание планируют сосредоточить вокруг федеральных проектов, вошедших в нацпроект «Здравоохранение». В первую очередь, это проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Планируется уделить большое внимание контролю переоснащения и дооснащения медоборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах.

«Прежде всего мы рассмотрим, что сделано в этом году, и что предстоит сделать», – указал Рошаль.

Еще одним важнейшим федеральным проектом является «Борьба с онкологическими заболеваниями». Во всех субъектах созданы специальные программы. Цель – проследить, как они реализуются. Эксперты ОНФ намерены рассмотреть вопросы финансового обеспечения оказания медпомощи пациентам, а также контролировать переоснащение региональных диспансеров и больниц.

Кроме того, ОНФ сосредоточит внимание на федеральном проекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Эксперты Народного фронта напомнили, что необходимо уделять внимание не только физическому, но и психическому здоровью детей. За последние три года наблюдается рост числа детей-инвалидов по психическим заболеваниям. Поэтому вопрос детской инвалидности нужно также поднять на экспертном совещании, отметил Рошаль.

Говоря о федеральном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», Рошаль подчеркнул: «Это будет центральной темой даже не для одной, а для несколько экспертных площадок Народного фронта».

Также эксперты Движения будут следить, как идет реализация федеральных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Развитие сети национальных медицинских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».

«В следующем году нам предстоит работать засучив рукава», – резюмировал Рошаль.

В совещании также приняли участие члены Центрального штаба: ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, а также сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Сергей Дорофеев, заведующий отделом экономической работы и оплаты труда Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Гончарова.